برلمان

بعد واقعة السويس .. 6 حقوق كفلها القانون لحماية المسنين

المسنين
المسنين
محمد الشعراوي

بالتزامن مع واقعة صفعة مسن السويس من أحد ملاك العقارات وهي الواقعة التي أثارت تعاطفا كبيرا مع المسن، نرصد في هذا التقرير أبرز الحقوق التي كفلها القانون لهذه الفئات.

وتضمن قانون رعاية حقوق المسنين، العديد من الحقوق للمسنين التي تتسق مع رؤية الدولة.

حقوق كفلها القانون للمسنين

و ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

1-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2 - عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

4 - التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5 -الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.  

واقعة صفعة مسن السويس مسن السويس صفعة مسن السويس حقوق كفلها القانون للمسنين حقوق المسنين

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

