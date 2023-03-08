بحوزتهم 3 كيلو حشيش وأفيون و67 ألف جنيه.. ضبط عصابة «دراهم» في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المُخدرة بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة طهطا، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بينهم ربة منزل، تخصص في الإتجار بالمواد المُخدرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة لمكافحة المواد المُخدرة، مفادها وصول معلومات تفيد باتجار تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط كل من:" دراهم. ز. ع- 44 عامًا- ربة منزل- وشهرتها المعلمة، ومصطفى. ع. م- 25 عامًا- عاطل- وشهرته الصاحي، وعمرو. ش. ع- 24 عامًا- عاطل، وحمادة. هـ م- وشهرته البُلة- 19 عامًا- عاطل، يقيمون بمنطقة السوق البراني دائرة القسم".

وبحوزتهم 2.25 كيلو جرام من مُخدر الحشيش، و500 جرام من مُخدر الأفيون، ومبلغ مالي قدره 67 ألفًا 250 جنيهًا، و4 قطع سلاح أبيض، و4 هواتف محمول، وميزان حساس.

تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اقروا بحيازتهم المواد المُخدرة من أجل الإتجار وبيعها لراغبي الكيف، والهواتف المحمولة من أجل الاستخدام الشخصي والتواصل بعملائهم، والأسلحة البيضاء والميزان لإعداد المواد المُخدرة للبيع.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.