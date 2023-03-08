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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس 3 أشخاص لإثارتهم الذعر بالأسلحة النارية في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهم بالأسلحة النارية على 3 أشخاص أخرين وإصابتهم بإصابات مُختلفة مُتفرقة بالجسم، في مُشاجرة مُسلحة دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وكان قد أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، في مشاجرة مُسلحة، بين 6 أشخاص، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 3 متهمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين دائرة المركز.

وتبين أن المُشاجرة بين كلًا من:"طرف أول المدعو الضبع. ج. خ- 58 عامًا- مُزارع- مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُمنى، ومحمد. ع. ع- 38 عامًا- سائق- مصاب بطلق ناري بالذراع الأيسر، ونادر. م. ع- 34 عامًا- سائق- مصاب بكدمة وتورم بالقدم اليمنى"، تم نقل الأول والثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وبين كل من المدعو (حسن. ص. م- 29 عامًا- سائق، ونجل شقيقه عمرو. م. ص- 20 عامًا- عامل، ونجل عمومتهما خالد. ا. ا- 20 عامًا- عامل زراعي)، والطرفان يُقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإتهم الطرف الأول، الثاني من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابتهما المشار إليها؛ بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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