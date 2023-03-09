130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية، خاصة بعدما شهد السعر العالمي انهيارا ملحوظا وصل إلى نحو 135 دولارا.

130 جنيها

واستقرت أسعار الذهب اليوم عند 1820 جنيها للبيع كأقل سعر بفارق 130 جنيها من أعلى سعر وصل إليه عيار 21 هاذ العام، تحديدا في يناير الماضي وهو 1950 جنيها.

الذهب

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سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية ، إذ سجل اليوم بدون مصنعية نحو 1850 جنيها للشراء ، فيما يصل سعر الجرام بالمصنعية بداية من 1940 جنيها فيما فوق وفقا لطريقة صناعة المشغولات.

الذهب عيار21 الآن

ويهتم الكثير بسعر الذهب عيار 21 الآن، خاصة المقبلون على الخطوبة ، والراغبين في بيع ما لديهم من ذهب أو استبدال قديم بجديد، إذ سجل سعر الجرام نحو 1850 جنها بدون مصنعية للشراء.

الذهب

سعر الذهب اليوم مباشر

المقبلون على شراء الأصفر وكذلك العرسان الجدد ، يبحثون عن أسعار الذهب مباشر اليوم الخميس بالمصنعية وبدون، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,114 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 1,850 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,586 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,233 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 14800 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,813 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وهبطت أسعار الذهب على المستوى العالمي بقوة بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي بمزيد من تشديد السياسيات النقدية ، لتسجل الأوقية اليوم نحو 1814 دولارا بعد 1855 قبل يومين.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في بورصة وول ستريت ، هبوطا قويا بأكثر من 135 دولار للأوقية من أعلى سعر وهو 1950 دولار 2 فبراير الماضي.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1813 دولارا بعدما بتراجع نحو 136 دولارا من أعلى سعر.