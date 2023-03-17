أخبار التوك شو.. رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح.. وخطة طموحة لتطوير المطارات..اشتر بسرعة..شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن المعدن الأصفر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح.. وخطة طموحة لتطوير المطارات|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2019 واحد من أفضل السنوات في تاريخ مصر بالسياحة، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل 13 مليون سائح، بينما العام الماضي من السياحة العائد كان الأعلى في تاريخ مصر.

وقال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقده من مدينة السويس الجديدة، إنه نستهدف زيادة في أعداد السائحين هذا العام ونطمح أن نصل لـ 15 مليون سائح، نتيجة الجهد الذي تقوم به الدولة.

موجها رسالة قوية لمروجي الشائعات.. مصطفى بكري: ليس لديهم ضمير ولا إيمان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشائعات أصبحت قنابل موقوتة تصل إلى الجميع، معلقا “مروجي الشائعات ليس لديهم ضمير ولا ايمان”، خاصة أن البنية التحتية التي تم بنائها لم تحدث في التاريخ.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن 3.5 مليون فدان يتم إضافتها للرقعة الزراعية، مؤكدا أن ذلك تم من مشروعات كبرى.

الحكومة: شركات صينية تعتزم استثمار 5 مليارات دولار باقتصادية قناة السويس

كشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة: “هناك كثير من الشركات الصينية تعمل في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس”.

الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار في هذا التوقيت

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية بقناة الاولي المصرية،:"يومي السبت و الأحد ستكون الأجواء شتوية ويكون هناك ارتفاع فى نسبة سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة التى ستصل لـ 20 درجة.



اشتري بسرعة .. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن المعدن الأصفر | فيديو

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "شهدنا ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الظروف الاقتصادية خاصة أزمة البنوك الأمريكية".

التموين: ضخ 50 طن دواجن يوميا بمعارض أهلا رمضان

كشف الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل توفير السلع بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دي إم سي، إن فروع معارض أهلا رمضان وصلت إلى 565 فرعًا حتى اللحظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 260 سيارة تابعة للشركة القابضة، و260 أخرى متنقلة، وقوافل تضم كل السلع باستمرار.



والدة الشهيد مصطفى حجاجي : الرئيس رافع راسنا قدام العالم وبنفتخر بيه ..فيديو

أكدت السيدة بهية طه، والدة الشهيد مصطفى حجاجي، أن “ابني راح سيناء، بمنطقة الشيخ زويد ومكانش همه غير بلده ووطنه، وضحى بحياته من أجل هذا الوطن”.

وقالت بهية طه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري” نفتحر بالرئيس السيسي في كل مكان، الرئيس رافع راسنا أمام العالم”.

بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية غدا|تفاصيل

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، فيديو ترويجيا لحملة "كتف فى كتف" بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، يوضح ملامح الحملة التى تسعى لترسيخ التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع، استعداداً لشهر رمضان 2023.

ويستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر غداً الجمعة الموافق 17 مارس في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 80 ألفا من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ والتي تستهدف توزيع أكثر 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

أول ظهور للبلوجر سارة محمد بعد فقدانها بصرها بالكامل..شاهد

كشف تقرير أذاعته فضائية “العربية”، بدأت البلوجر سارة محمد في أول ظهور لها، والابتسامة لا تفارق وجهها، وهي تمزح مع أصدقائها، بعد إعلان فقداها للبصر بشكل كامل

البلوجر التي فقدت نظرها، بعد إطلاق لصوص النار عليها، إثناء وجودها في السيارة مع خطيبها، مازالت متمسكة بالأمل في إستعادة نور عينها، وطلبات المساعدة من متابعيها.

عقوبات رادعة في انتظار متهمي واقعة هوج بول.. محامي يكشف التفاصيل

أكد إبراهيم البراوي، محامي الدفاع عن ضحايا هوج بول، أن التطبيق نشأ بالمخالفة بالقانون للاستيلاء على أموال المواطنين، وعمل على نشر أوراق أن الشركة لها سجل تجاري.

وقال إبراهيم البراوي، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن أي مواطن مصري يمكن أن ينخدع ويثق في الشركة عن طريق تلك المستندات، مؤكدا أن القانون اشترط لتلقي أموال، بأنه لا بد أن يكون لها سجل في هيئة سوق المال.