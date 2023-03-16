التموين: ضخ 50 طن دواجن يوميا بمعارض أهلا رمضان

كشف الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل توفير السلع بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دي إم سي، إن فروع معارض أهلا رمضان وصلت إلى 565 فرعًا حتى اللحظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 260 سيارة تابعة للشركة القابضة، و260 أخرى متنقلة، وقوافل تضم كل السلع باستمرار.

ولفت إلى أن التخفيضات في معارض أهلا رمضان تصل إلى 20 و30% وبعض السلع يكون التخفيض أكثر مثل الفراخ البرازيلي.

وأكد أن، معارض أهلا رمضان تضم سلع تناسب كل الأذواق والأسعار التي تناسب المواطن المصري، مفيدا بأنهم يضخون يوميا 50 طن من الدواجن.

