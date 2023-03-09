يوم الشهيد| بهية طه: فخورة بأني أم لبطلين.. والثالث جاهز للتضحية

تحتفل مصر اليوم 9 مارس 2023 بذكرى شهدائها الأبطال، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

يوم الشهيد



يوم الشهيد



تأتي هذه الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد في ذكرى استشهاد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة يوم 9 مارس 1969 أثناء حرب الاستنزاف.

وفي البداية وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الحاضرين في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، لتحية سلام الشهيد، ثم بآيات من القرآن الكريم، للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ"فيلم تسجيلي" عن الشهداء وأسرهم، وقال الفنان محمد صبحي، إنه في ذكري يوم الشهيد، والتي توافق استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، سنظل نتذكر الشهداء.



أم شهيدين



وفي ذلك الصدد، قالت الحاجة بهية طه محمد شعبان، والدة الشهيد مصطفى حجاجي، إن الله اختارها لكي تصبح والدة شهيدين، وهذا شيء صعب جدًا، ولكني فخورة كل الفخر لأن أولادي استشهدوا وأصبحوا أبطال ورمز للتضحية في بلادهم، مشيرة أن تاريخ تخرج نجلها الشهيد الرائد مصطفى حجاج من الكلية الحربية كان يوم 15/7/2015 وهو نفس تاريخ استشهاده أيضًا.



وأكدت بهية – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نجلها الشهيد مصطفى كان يتحدث معها على الهاتف وفجأة كان في صوت عال وزعيق و ضرب جانبه، فأنا بقوله ايه ده يا مصطفي قالي مش تقلقي يا أمي ولا تخافي مفيش حاجة، خليكي أهم حاجة في المكالمة أوعي تفصلي ثانية أو تعلقها يا أمي خليكي معايا وركزي معايا وبس.

وتابعت، بأنها تفاجأت في اليوم التالي بخبر وفاته في أول أيام العيد، وأشارت بأنه كان يطلب الشهادة وكان يتمني بأن يموت شهيدا، وأنه كان عند استشهاد أحد من زملائه كان يطمح بأن ينول الشهادة معهم، وأكدت بأن هناك عددا من زملائه يذهبون لزيارتها، كما أنها تسعد كثيرا بتكريمه في يوم الشهيد.

وأضافت، بأنه كان دائما يقول إن الشهيد هو شرف كبير وفخر له ولعائلته، كما كان يؤكد بأنه سوف يسبقها على الفردوس الأعلى، مؤكدة بأنه قبل أن يذهب إلى سيناء كتب منشورا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "قادم إليك يا سيناء شهيد".

واستكملت، بأن عند وفاته جميع الأشخاص قالوا لها لا تحزني على فراقه، فهو كان يري نفسه شهيدا واختاره الله ليكون في أعلى المناصب، كما أن شقيق مصطفي كان يطمح أيضا بأن يكون شهيدا مثل أخاه واختاره الله أيضا وتوفي، وهي الآن أصبحت أما لشهيدين وليس واحدا فقط.

واختتمت، بأنها راضية بقضاء الله وحكمته، كما أنها فخورة وسعيدة بأبنائها وهي متأكدة بأنهما الآن أحياء عند ربهم وهم في مكانة أحسن.

الرئيس السيسي بيوم الشهيد

تقديم الدعم لأسر الشهداء والمصابين



في تقليد عسكري راسخ، تحرص القــوات المسلحة على الاهتمام بأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتقديم الدعم الكامل لهم، مثل:

• تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات.

• تكريم الأب المثالي والأم المثالية "برحلة عمرة".

• تكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات من أبناء أسر الشهداء والمصابين ضمن تكريمات القوات المسلحة.

• تم تقديم العديد من المساعدات "المادية - المعنوية" للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات، وأعضاء الجمعية طبقاً للائحة الجمعية ، وبعد إجراء بحث "ميداني - اجتماعي" هي "إعانة ثابتة - إعانة بدل مرافق - إعانة عاجلة - إعانة زواج - إعانة وفاة - منحة - سلفة - بدل نقدي للأجهزة التعويضية - الدراجات البخارية".

• تم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على العلاج على نفقة القوات المسلحة لبعض الحالات من المستفيدين من أسر الشهداء غير المستحقين للعلاج على نفقة القوات المسلحة.

• إصدار خطابات تذكية لأعضاء الجمعية من المصابين وأسر الشهداء.



• التنسيق مع صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة لتدبير وحدات سكنية لأسر الشهداء ومصابي العمليات.

• تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات سنويَا من خلال الزيارات وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور المحافظين والعمل على حل مشاكلهم.

• تنفيذ زيارات منزلية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن الغير قادرين على حضور الاحتفالات أثناء تنفيذها بالمحافظات.