تامر أمين: يوم الشهيد مختلف واستثنائي وله علاقة بمشاعر الفخر والكرامة

أكد الإعلامي تامر أمين أن اليوم 9 مارس هو يوم مهم و مختلف واستثنائي له علاقة بـ مشاعر الفخر و الكرامة والتاريخ المصري العسكري التي يجب أن نقف أمامه بكل جلال واحترام وأن اليوم هو احتفال الدولة المصرية وقواتنا المسلحة بذكرى يوم الشهيد.

وأوضح تامر أمين خلال “برنامجه آخر النهار"، المذاع عبر "فضائية النهار"، أن هذه الذكرى تم اختيارها تحديدا 9 مارس للاحتفال بيوم الشهيد لكي تكون إحياء وتمجيد لذكرى الفريق البطل الشهيد عبد المنعم رياض، وكان الشهيد عبد المنعم رياض كان من القيادات الكبيرة.

استشهاد البطل عبد المنعم رياض

ونوه تامر أمين أن في يوم 9 مارس تحديدا في ثاني يوم من بداية عمليات وحرب الاستنزاف بين القوات المصرية والاسرائيلية نزل على الجبهة الأمامية لتفقد نتيجة أعمال الاشتباكات ولـ يرفع من معنويات جنودنا ورغم أنه من الأبطال والقيادات مع ذلك كان معهم على الجبهة الأمامية أمام العدو وللأسف احدى المدفعيات اصابته اصابة شديدة واستشهد في الطريق لهذا السبب أصبح يوم 9 مارس هو يوم الشهيد.