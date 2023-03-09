يوم الشهيد| زوجة البطل محمود منتصر: أجهز ابني للتضحية.. وزملاؤه ثأروا له

تحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وذلك فى رسالة تؤكد على تواجد قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم من المقاتلين على الجبهة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي



يوم الشهيد



وعقدت ظهر اليوم، الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء والقيادات.

وفي البداية وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الحاضرين في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، لتحية سلام الشهيد، ثم بآيات من القرآن الكريم، للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ"فيلم تسجيلي" عن الشهداء وأسرهم، وقال الفنان محمد صبحي، إنه في ذكري يوم الشهيد، والتي توافق استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، سنظل نتذكر الشهداء.

تكريم أسر الشهداء



وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء، خلال الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد.



وضمت أسماء أسر المكرمين من شهداء القوات المسلحة:

عميد أركان حرب شهيد - محمد محمود محمد عبد المتجلي.

عقيد أركاب حرب شهيد - أحمد محمد أحمد جمعه.

عقيد أركان حرب شهيد - عاصم محمد عصام الدين عبد الرحمن شحاته.

مقدم شهيد – أمير إبراهيم عوض الله عوض الله.

رائد شهيد – أحمد بهجت رزق مناع.

نقيب شهيد– محمد جمال محمد عطية الأكشر.

عريف شهيد – معاذ خالد أحمد رشاد.

عريف شهيد - شريف محروس محروس غانم.

جندي شهيد – أحمد سمير الشحات السيد أحمد.

وفي ذلك الصدد، قالت شدى ممدوح عوض حرم الشهيد المقدم محمود جمال منتصرـ في تصريحات لـ"صدي البلد"، على يوم الشهيد قائلة: "إن أسر الشهداء أصبحوا محل اهتمام وتقديرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنهم اعتدوا على اهتمام الرئيس بيهم، مؤكدة بأن الدولة تقدر أرواح الشهداء، و دور الشهيد الذي قدم حياته في سبيل الدفاع عن الوطن و عن أرض الوطن.

وتابعت "عوض"، بأن أسر الشهداء تسعد عند تكريم الدولة ليهم، لأن هذا يشعرهم بسعادة كبيرة و فخر كما أنه يدخل البهجة و السرور على أبناء الشهداء، فهذا التكريم يؤكد بأن تقدر دور الشهيد.

وأضافت "عوض"، بأنها فخورة بأن زوجها توفي وهو شهيد وبطل، مشيرة إلى أن جميع زوجات الشهداء هم أيضا أبطال فهن تحلمن المسؤولية كاملة بعد وفاة الأب، مؤكدة بأن الحياة من دون الزوج صعبة للغاية ولكنها تكون اختبار من عند الله، ويجب أن يكونوا قد المسؤولية و أن يستمروا في الحياة من أجل الأبناء.

واستكملت "عوض"، بأنها تعمل على تحويل حزن أولادها على فقدان والدهم إلى حب و فخر و أن والدهم فقد حياته من أجل وطنه، فهذا يعد أعظم شيء عند الله، وأشارت بأن لديها ٣ أبناء و هم يحيي و يبلغ من العمر ٩ سنوات و أسر يبلغ من العمر ٦ سنوات و أصغرهم هي ماريا و تبلغ من العمر ٣ سنوات، كما أنها تطمح في أن يلتحق أبنائها بكلية الشرطة و يستكملون مسيرة والدهم الشهيد.

واختتمت "عوض"، بأن زوجها توفي يوم ٢٤ أغسطس ٢٠١٤، كما أنه طول حياته كان يشعر بأنه سوف يموت شهيدا، و كان دائما يحرص على توصيتها على الأولاد ووالدته والاهتمام بيهم جميعا، مؤكدة بأنها راضية تماما بقضاء الله ومؤمنة، كما أنها فخورة من أجل زوجها.

يوم الشهيد

رسائل الرئيس السيسي



• مواجهة الإرهاب ليس أمر وليد اللحظة وإنما هو نتاج فكر وخطة لمواجهته والانتهاء من ما عانت منه مصر على مدار 10 سنوات مضت.

• كنت نائبا لمدير المخابرات في 2009 وكنا نعقد لقاءات لمناقشة الأوضاع الأمنية في سيناء، وتبين أنه خلال 7 سنوات كان هناك بنية من المفرقعات والبنية البشرية بغرض السيطرة على سيناء.

• كان هناك مؤامرة متكاملة على سيناء خلال عام 2011، بشكل واضح مستغلين في ذلك الأوضاع التي كانت تحدث في الميدان.

• أنه كانت هناك محاولة لتدمير مؤسسات الدولة الوطنية وأن تصبح الأمور خارج السيطرة.

• الثمن الكبير الذي قدمه الشهداء من أجل أن تعيش الأسر المصرية في استقرار يجب أن يقابله عرفان للأسر الذي قدمت أبنائها فداء من أجل مصر.

• أزمة اقتصادية زى اللى أحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية يبقى أنتم بتظلموا بتكلم بصراحة.

• أوجه التحية لأسر كل الشهداء والمصابين وبنقولهم دايما عهدنا معاكم أن أحنا أبدا لن ننساكم وده أقل حاجة ممكن نعملها علشانكم.

• العهد الأكبر أن أحنا هنخلي تمن دماء أبناءكم والإصابات هو ميلاد دولة تفتخروا بها.

• أحنا بخير وسلام وأمان وكل يوم أفضل من امبارح.

• مفيش إرهاب بيهد بلد.. لو كانت البلد على قلب رجل واحد.

• يوم 28 يناير عام 2011 بقت الأمور خارج السيطرة، وقوت للمشير طنطاوي الله يرحمه ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة جدا، لو الأمر استمر كده، ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، وإسرائيل ترد ويبقي صراع كبير ومشكلة كبيرة.

• القرار من سيادة المشير الدخول بقوات وعملنا إجراءات مع إسرائيل لدخول القوات في العريش ورفح والشيخ زويد.. للسيطرة على الموقف هناك.



• لو رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا من 2008 و2009 كان ليهم أفلام وعروض كأنهم خارج الدولة.

• الكتلة اللى اتشكلت قبل 2005 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير من الجيش والشرطة علشان تحل المسألة.

• تكلفة الحرب ضد الإرهاب في سيناء كل شهر على الأقل تبلغ مليار جنيه واستمرت لمدة 90 شهرًا أو أكثر.

• التحديات أمامنا كثيرة ولن تنتهي وبناء دولة واستعادة مكانتها أمر ليس باليسير ويحتاج إلى جهد وتضحية.

• سنقيم معرضًا لهذه الحرب وسنعرض لكم ما تبقى من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه أدوات الحرب وسترون صورا بالاسم لكل المجرمين هناك.