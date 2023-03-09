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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يوم الشهيد .. تشريعات أصدرتها الدولة لدعمهم وتكريم أسرهم

يوم الشهيد
يوم الشهيد

تحل علينا ذكرى احتفالية “ يوم الشهيد” ذاك اليوم الذي جاء تخليدا لشهداء الوطن ، الذين دفعوا أرواحهم لأجل أن يظل هذا الوطن يرفرف عاليا في سماء العزة والكرامة . 

 

ولم تتوان الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية عن تقديم الدعم الكامل لأسرهم ، تقديرا لروح أبنائهم التى دفعوا بها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير حياة آمنة ينعم في ظلها كافة المصريين . 

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احتفالات ذكرى يوم الشهيد.. برلمانية: نستلم منها روح التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن

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شباب الصحفيين: يوم الشهيد يظل شاهدا على عظمة بطولات وتضحيات القوات المسلحة

ونستعرض أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان لضمان حقوق ضحايا العمليات الإرهابية ، وتكريم أسر الشهداء، والتي تمثلت فيما يلي:

 

المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

 

-انشاء (المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1485) لسنة 2011، ويتبع مجلس الوزراء، ودوره توفير كافة أنواع الدعم والمساندة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.

 

 ويشمل ذلك الخدمات الصحية والعلاجية المجانية وخدمات الإسكان والتعليم المجاني والإعفاء من تكلفة النقل وإتاحة بطاقات التموين الشهرية وتوفير الرحلات السياحية وإقامة الندوات لشباب ضحايا الإرهاب لحمايتهم من الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل النفسي لأسر الشهداء وأطفالهم والمصابين بعجز كلى جراء الهجمات الإرهابية ومن تعرضوا لأزمات ما بعد الصدمات، فضلا عن مساعدة شباب أسر الشهداء على الحصول على فرص عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم وإقامة مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.

 

  تأسيس صندوق تكريم شهداء و ضحايا الإرهاب وأسرهم

 

 طبقا للقانون رقم 16 لسنة 2018 ويتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، وتتكفل أنشطته الصندوق بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية، وعلى الأخص فى مجالات الدراسة والتعليم ما قبل الجامعى والجامعى، وتوفير فرص العمل ومنحهم الأولوية فى التوظيف، وتقديم الخدمات الصحية، واتاحة استخدام وسائل المواصلات العامة، وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية.

 

علاوة على تيسير الحصول على الوحدات السكنية التى توفرها الدولة، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم، ويمنح الصندوق دفعات مالية دورية لفترة زمنية محددة للمخاطبين بأحكامه، وتعويضات للمصابين والشهداء والضحايا ولأفراد أسرهم، ويصدر الصندوق بطاقة تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا تيسر لهم الحصول على حقوقهم، وتسهم فى إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من خدمات الصندوق . 

 

ضحايا الإرهاب صندوق تكريم شهداء أسر الشهداء رعاية أسر الشهداء يوم الشهيد

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