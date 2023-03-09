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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة يوم الشهيد

صدى البلد

يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. 

 

إن "يوم الشهيد هو وفاء وتكريم لشهدائنا الأبرار الأبطال ودورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته واستقراره، ورمزٌ للفخر والاعتزاز بالدماء الذكية التي سالت صونًا للوطن وعزته وكرامته". 

 


لقد شهدت مصر عددًا لا يُحصى من الشهداء؛ ليسود وطننا السلام والأمان، ليظل يوم الشهيد شاهداً على تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، والشرطة الباسلة لتبقي في ضمير الوطن وذاكرة الأمة".


" ندعوا الله أن يسدد الله خطى سيادتكم، لدفع عجلة التنمية والتطوير، لوضع مصر في مكانتها الطبيعية في كل المجالات".

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