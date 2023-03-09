رسائل دينية في يوم الشهيد| جمعة: يُشفّع في 70 من أهل بيته.. علام: قدموا أرواحهم بطيب خاطر.. والجندي: لهم مكانة كبيرة

رسائل المؤسسات الدينية في يوم الشهيد

علي جمعة : يُشفّع في سبعين من أهل بيته

شوقي علام: قدموا أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر

خالد الجندي: له مكانة كبيرة فى المجتمع

يوافق 9 مارس من كل عام الاحتفال بـ"يوم الشهيد"، حيث ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف؛ وذلك تكريمًا له وفخرًا ببطولاته التي جسَّدت أسمى معانى التضحية والفداء التي كانت -وستظل- مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مرِّ التاريخ والأزمان .

رسائل في يوم الشهيد

وبعث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، برسائل في يوم الشهيد، موضحا منزلة الشهيد في الإسلام، حيث جاء في أول رسالةٍ له: نرسل تحيةٍ عاطرة معطرة إلى الجندي الحقيقي الذي كان وراء الشهيد، والذي لا يذكره كثيرٌ من الناس، نرسل رسالة تحيةٍ عاطرةٍ معطرة إلى أم الشهيد في كل زمانٍ ومكان، ونقول لها: افرحي فقد سبقكِ ابنكِ إلى الجنة، نعم الشهيد كما قال رسول الله ﷺ: «يُشفّع في سبعين من أهل بيته»، وأول من يأخذ بيدهما يوم القيامة، يأخذ بيد أبيه وأمه، فافرحي بالرغم أننا حزانى على فقده إلا أنه ليس مفقودا، إنما هو موجود، افرحي بأنه حيٌ عند ربه، وبأنه يأخذ بيدكِ، وبيد سبعين ممن ترشدينه إليهم إلى الجنة، وما أدراكم ما الجنة، هي الفوز العظيم.

وأوضح أن الشهيد في اللغة على وزن فعيل فهو شاهدٌ ومشهود، والشهيد منه شهيد حضارة، ومنه شهيدٌ في سبيل الله، والنبي ﷺ وسّع لنا معنى الشهادة فقال: «من تعدون فيكم الشهيد؟» قالوا: من قُتل مجاهدًا في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: «إذن شهداء أمتي لقليل، الشهيد من قُتل مجاهدًا في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله» انظر كيف فرّق بين من قُتل مجاهدا.

وتابع علي جمعة: من مات في سبيل الله، «والمطعون» أي الذي أصيب بوباءٍ فمات في كارثة وباء «شهيد، وصاحب البطن شهيد، والمرأة تموت بجمعٍ» يعني في ولادةٍ أو في ما تعانيه بعد الولادة «شهيدة» إذن وسّع رسول الله لنا ﷺ معنى الشهادة، كما وسعّها ربنا سبحانه وتعالى فقال: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء: يجب عليك أيها المسلم في كل مكانٍ في الوطن ألا تهدر دم الشهداء الذين سبقونا أحياءً عند الله، وإن كانوا قد انتقلوا من الدنيا الفانية إلى رحابٍ واسعةٍ عند رب العالمين، لا تهدر دمهم هدرا، وكن شهيدًا على الخلق أجمعين، واجعل رسولك شهيدًا عليك، وهذه هي الشهادة الحضارية، شهادة التعمير لا التدمير، شهادة البناء لا الهدم، شهادة النظر إلى قابل الأيام لا إلى ماضيها، شهادة التجاوز والعبور، شهادة نستطيع بها أن نستعيد المصري في داخلنا، شهادة تجعلنا نموذجًا معلمًا للعالم كما كنا أبدا، والحمد لله رب العالمين.

يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية

وتقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل؛ قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية في رسالته التي وجهها إلى القوت المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد": إنَّ أبطال القوات المسلحة البواسل يقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنَه وتهدِّد استقراره.

وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ أبطال القوات المسلحة يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن جموع الشعب المصري كافة يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره في مواجهة جماعات الضلال والإرهاب .

ودعا مفتي الجمهورية المواطنين جميعًا إلى أن يتكاتفوا ويتَّحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب، وضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة لحماية تراب الوطن وتقديم التضحيات والعمل والبناء من أجل تنمية الوطن واستقراره.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدُّعاء للمولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد شهداء القوات المسلحة بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن تنعم دائمًا مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، مصداقًا لقوله تعالى: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: 99].

يوم الشهيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل لحظة أمن نعيشها في مصر الآن، سببها تضحية الشهداء بأرواحهم فداء للوطن، لافتاً إلى أن الشهيد له مكانة كبيرة فى المجتمع.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الخميس في يوم الشهيد: "كل لحظة أنت نايم فى بيتك سببها شهيد، كل مواطن أمن سببه شهيد، كل ما تدخل المسجد وانت آمن سببها شهيد، كل ما تتحرك وانت آمن فى اى مكان سببها شهيد، شوف أعلى حاجة تدخلك الجنة هى الشهادتان، ومن حاصل على هذا الإقرار لا إله إلا الله، محمد رسول الله، دول فى أعلى مكانة، ربنا يحشرنا مع الشهداء يوم القيامة".