موجها رسالة قوية لمروجي الشائعات.. مصطفى بكري: ليس لديهم ضمير ولا إيمان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشائعات أصبحت قنابل موقوتة تصل إلى الجميع، معلقا “مروجي الشائعات ليس لديهم ضمير ولا ايمان”، خاصة أن البنية التحتية التي تم بنائها لم تحدث في التاريخ.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن 3.5 مليون فدان يتم إضافتها للرقعة الزراعية، مؤكدا أن ذلك تم من مشروعات كبرى.

تتعلق بتلك المنظمات الإرهابية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مؤسسات الدولة تعرضت للتدمير على مدار سنوات سابقة، مؤكدا أن هناك من يرغب بأفشال مؤسسات الدولة والسعي لإثتارة الناس لحسابات تتعلق بتلك المنظمات الإرهابية.