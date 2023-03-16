عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجها رسالة قوية لمروجي الشائعات.. مصطفى بكري: ليس لديهم ضمير ولا إيمان

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشائعات أصبحت قنابل موقوتة تصل إلى الجميع، معلقا “مروجي الشائعات ليس لديهم ضمير ولا ايمان”، خاصة أن البنية التحتية التي تم بنائها لم تحدث في التاريخ.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن 3.5 مليون فدان يتم إضافتها للرقعة الزراعية، مؤكدا أن ذلك تم من مشروعات كبرى.

 

تتعلق بتلك المنظمات الإرهابية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مؤسسات الدولة تعرضت للتدمير على مدار سنوات سابقة، مؤكدا أن هناك من يرغب بأفشال مؤسسات الدولة والسعي لإثتارة الناس لحسابات تتعلق بتلك المنظمات الإرهابية.

مصطفى بكري مؤسسات الدولة الشائعات مشروعات البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال قوي وتسونامي في البحر المتوسط

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

تحرك ضخم.. تحذير عاجل من أوكرانيا بشأن "نشاط غير مسبوق" لـ روسيا

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون الأمني خلال المرحلة المقبلة

ذكرى فيروز.. مسيحية أهلها تلقوا عزاءها في مسجد الحامدية الشاذلية |ما السبب؟

وزير القوى العاملة يشهد ملتقى توظيفي يوفر 5858 فرصة عمل بالبحيرة

محطات الحاويات الدولية | فيديو مهم من قناة رئاسة الجمهورية .. شاهد

من يصفد في رمضان.. مردة الجن أم عموم الشياطين؟.. علي جمعة يجيب

الضربة الساقطة مشكلة شائعة.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضيين.. وحقيقة ظهور شيرين

56 موس حلاقة في بطن راجل .. تفاصيل صادمة يرويها طبيب هندي

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

فيديو

كارثة جديدة في تركيا بعد الزلزال وعشرات الضحايا .. ماذا يحدث ؟

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ