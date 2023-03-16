الحكومة: شركات صينية تعتزم استثمار 5 مليارات دولار باقتصادية قناة السويس

كشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة: “هناك كثير من الشركات الصينية تعمل في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس”.

وأشارإلى أن مصر لا تملك إهمال قطاعي الزراعة والصناعة لأنهما يساهما بـ50% من الناتج المحلي المصري.

وتابع نادر سعد: "رئيس الوزراء خلال حديثه مع أصحاب المصانع القائمة بالفعل بالمنطقة الاقتصادية وجه رسائل إيجابية عديدة، وقال له أحد أصحاب المصانع إنه على تواصل مع 7 شركات صينية تعمل في العديد من المجالات وتلك الشركات تعتزم المجيء إلى مصر للعمل فيها باستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة".