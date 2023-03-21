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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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توك شو

البلشي: سأسعى إلى انضمام صحفيي المواقع الإلكترونية للنقابة

خالد البلشي
خالد البلشي

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحافة الإلكترونية تطور مهني لا بد من أن  يتم إدراكه، وبالتالي إذا لم تكن الصحافة الإلكترونية طرفا في نقابة الصحفيين ستفقد الصحافة تطورها وقدرتها في ملاحقة العصر.

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وأضاف "البلشي"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه سيسعى بشكل رئيسي لأن تكون الصحافة الإلكترونية طرفا في نقابة الصحفيين.

 

وأشار البلشي إلى أن وجود مركزا للتدريب داخل النقابة فرص مهمة للصحفيين، حيث جرى الإنفاق عليه بشكل كبير والإعداد له على أحدث المستويات، لافتا إلى أن الاستفادة من هذا المركز أصبحت واجبة وضرورية، وتطوير هذا المركز ضروريا.

 

وأردف أن فكرة وجود هذا المركز بدأت خلال عهد الكاتب يحيي قلاش في نقابة الصحفيين، وكان به أطراف كثيرة، وبالتالي يجب الاستفادة من هذا المركز من خلال مجلس أمناء حقيقي يعبر عن هذه المهنة، يمثل فيه نقباء سابقون ومؤسسات تدريب حقيقية.
 

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