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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد يومين.. لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي تنتهي من أعمالها

مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

​اختتمت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين أعمالها بعد مشاهدة الأفلام المشاركة في دورة المهرجان لهذا العام والتي استمرت لمدة يومين. 

​كانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من مجدي سامي وميشيل ماهر قد اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية هذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي:
* "ليلة قمر 14" ​للمخرج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي (السبكي فيلم للإنتاج الفني).

* "11:11" ​​للمخرج كريم أبو زيد ، إنتاج أيمن نجيب (Silver Green Film Production).

* "حدث في 2 طلعت حرب" ​للمخرج مجدي أحمد علي، إنتاج أحمد مجدي أحمد علي (شركة جراچ).

* "كاملة"​​ للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس (هوليوود فيلم) وچون إكرام ساويرس.

* "الباب الأخضر"​ للمخرج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة Codex.

وتشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج القدير هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة القديرة ماجدة زكي، الفنان القدير مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة د. غادة جُبارة، مدير التصوير د. سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار المتميّز خالد الكمّار.

​كانت لجنة التحكيم قد عَقدت اجتماعها الأول مع اللجنة العُليا للمهرجان مساء الجمعة 10 مارس 2023 لبحث ترتيبات وآليات عمل اللجنة، وحددت يومي 20- 21 مارس 2023 لمشاهدة الأفلام الخمسة التي تم اختيارها للمشاركة بالمسابقة الرسمية للدورة الحادية والسبعين، وقامت لجنة التحكيم بمناقشة الجوانب الفنية لكل فيلمٍ من الأفلام المشاركة، كما انتهت من مداولاتها بشأن تحديد الجوائز التي سيتم الإعلان عنها خلال حفل ختام أقدم مهرجان سينمائي بمصر والشرق الأوسط.

 وفي جو اسري احتفل الأب/ بطرس دانيال في ختام أعمال لجنة التحكيم بعيد الأم وقام رئيس و أعضاء اللجنة  بتقطيع تورتة تحمل صورة لهم.

​جدير بالذكر أن الدورة الحادية والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما ستقام خلال الفترة من الجمعة الموافق 5 مايو وحتى الجمعة الموافق 12 مايو2023، تزامناً مع إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بعد تجديدها تجديداً شاملاً وتغيير كراسيها بالكامل وإضافة العديد من أحدث أجهزة الإضاءة والتحكم.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
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