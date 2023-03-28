مسابقة الشيخ الشعراوي لحفظ القرآن بالدقهلية..الشروط وخطوات التقديم

انطلقت فعاليات مسابقة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، لحفظ القرآن الكريم في موسمها الاول برعاية،الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والنائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ.

حيث تُعد المسابقة الاولي للمسابقات القرآنية وتشمل فرعين الاول منه هو حفظ القرآن الكريم وتجويده حفظًا كاملا او حفظ نصف القرآن أو حفظ ربع القرآن، والفرع الثاني للأصوات الحسنة وتضم في المستوي الأول فرع الاصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم، والمستوي الثاني فرع الاصوات الحسنة في الابتهالات والانشاد الديني، وتقدم مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين في الموسم الأول.

و أكد النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، ان المسابقة في موسمها الاول تقام علي مستوى مراكز وقرى محافظة الدقهلية تحت اشراف كامل من وزارة الاوقاف، وتقام التصفيات النهائية بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الدقهلية، ويتم تكريم الفائزين بحفل كبير ليلة 25 رمضان، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية من وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مشيرا الي انه قرر اطلاق هذه المسابقة هذا العام باسم مسابقة « فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي» باعتباره علماً من أبناء محافظة الدقهلية ورمزاً من رموز الاسلام وإماما للوسطية والاعتدال، وذلك إحياء لذكراه.

وأوضح الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، أن المسابقة تعد أكبر مسابقة محلية في حفظ القرآن الكريم وتجويده والأصوات الحسنة في مجال التلاوة والابتهال الديني، مشيرا الي ان كل متسابق سيقوم بملء بيانات الاستمارة الخاصة بيه والتي يتم الحصول عليها من خلال صفحة مديرية أوقاف الدقهلية أو صفحات الإدارات الفرعية على الشبكة العنكبوتية، وبعد ملء الاستمارة يتوجه المتسابق إلى إدارة الأوقاف التابع لها لتسليم الاستمارة وعليها صورته الشخصية و(صورة الرقم القومي لمن بلغ 11سنة – أو صورة شهادة الميلاد + صورة الرقم القومي لولى الأمر لمن دون 11 سنة)وتسجيل اسمه لمعرفة موعد اختباره أمام اللجنة، وأضاف الي ان كل مدير إدارة يقوم بعدها بتشكيل لجنة من السادة الممتحنين المشهود لهم بقوة الحفظ ومعرفة أحكام التلاوة.

بالإضافة إلى عضو على دراية بالمقامات وآخر باللغة في اختبارات الابتهالات والإنشاد، و يتم تصعيد أفضل متسابقين قد حصلا على أعلى الدرجات من كل إدارة في كل مستوى للتصفية على مستوى محافظة الدقهلية، وأكد وكيل وزارة الاوقاف انه تتم التصفية النهائية على مستوى المحافظة في الفرع الأول عن طريق نماذج كمبيوتر ، وفي الفرع الثاني شفهياً بحضور لجنة تشكل بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية، ويتم تكريم الخمسة الأوائل في كل مستوى بجوائز قيمة مقدمة من النائب طارق عبدالهادي.

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