جامعة المنصورة تكرم الكليات والفرق الفائزة بجوائز التميز الحكومى الدورة الثالثة

كرمت جامعة المنصورة اليوم الكليات والفرق الفائزة بجوائز التميز الحكومى بوزارة التخطيط ( الدورة الثالثة 2022 ) خلال " احتفالية جامعة المنصورة بجوائز التميز الحكومى

بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة السابق، الدكتور محمود المليجى – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، السادة عمداء الكليات ، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، وكلاء الكليات، رؤساء فرق جوائز التميز الحكومى ، منسقى الكليات.

وأكد خاطر أن احتفالية جامعة المنصورة بجوائز التميز الحكومى “ الدورة الثالثة 2022 ”، تأتى في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة ولقد ظهر جليا دور وزارة التخطيط وحرص الدولة المصرية على التميز ، وهو حدث محفز للجهاز الإدارى بالدولة المصرية وملهم للعاملين به وملئ بالطاقة والإيجابية ، فالنجاح هو الذى يجعلنا نستمر في العمل ومواجهة التحديات.

وأشار أن جامعة المنصورة حصدت عددًا من الجوائز المتميزة والذى يعكس تميز الجامعة وتميز منظومة العمل والخدمات المقدمة ، وستعمل الجامعة خلال الفترة القادمة على نشر ثقافة التميز على مستوى الأفراد والقطاعات المختلفة، كما أشارأن جامعة المنصورة أول جامعة قد أنشئت أول مركز لذوى الاحتياجات الخاصة ، وكذلك أنشئت أول وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات المصرية ، وهى الجامعة الحكومية الوحيدة التي حصدت مركز ضمن هذا المعيار.

واختتم حديثه بالتأكيد علي استمرار مسيرة التميز داخل الجامعة وتوجيه الشكر والتقديرلجميع العاملين بجامعة المنصورة لاجتهادهم في استمرار دورة العمل ، فريق عمل الجائزة داخل جامعة المنصورة ومنسقى الجائزة بكليات الجامعة المختلفة لما بذلوه من جهد للتقدم بالمسابقة .

وتم خلال الاحتفالية تكريم كلية الهندسة الفائزة بالمركز الأول فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الكليات على مستوى الجمهورية.

كما تم تكريم ٥ كليات من أحسن ١٠ كليات على مستوى كليات جامعات الجمهورية وهى : كلية الهندسة، الطب، طب أسنان، الطب بيطرى، الحقوق.

كما تم تكريم فريقين من فرق العمل فريق التطوير المهنى كلية التجارة و فريق تطوير الريف بمشروع حياة كريمة لفوزهم من أحسن ١٠ فرق على مستوى الجمهورية ، وفى فئة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة من أحسن ١٠ على مستوى الجمهورية.

كما تم تكريم فرق عمل الكليات التى شاركت بالمسابقة وهى : كليات التربية ، الصيدلة،التجارة ،الزراعة،الآداب،التمريض،التربية الرياضية،الحاسبات،التربية النوعية،السياحة،التربية للطفولة المبكرة، الفنون الجميلة .

كما تم تكريم فرق عمل الادارة العامة للتنظيم والادارة والتقدم للمسابقة ، وفرق مقيمى الجامعة وفريق عمل تكافؤ الفرص ومنسقى الكليات.

IMG-20230327-WA0038

IMG-20230327-WA0039

IMG-20230327-WA0035

IMG-20230327-WA0036