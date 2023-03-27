عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطبخ المصرية.. برنامج تدريبى للسيدات بقرى حياة كريمة بالدقهلية

صورة من التدريب
صورة من التدريب

نفذ المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة امينه ابراهيم شلبى مقررة الفرع ،  اليوم الاثنين ،  برنامجا تدريبيا يهدف الى  تدريب  السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري واعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير.

وذلك تحت عنوان " مطبخ المصرية" بقري حياة كريمة و استهدف "مطبخ المصرية"  قريه العياديه  مركز شربين بإجمالي عدد (٣٠)  مستهدفة .
يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام  الأسر الأكثر احتياجا  كأحد مخرجات هذا التدريب.

تتلقى السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الاغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ .

محافظ الدقهلية: إحالة 106محاضر بمخالفات تموينية للنيابة العامة

صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 7 منشأت طبية مخالفة

حاميها حراميها.. عامل بمزرعة دواجن يخطط لسرقتها وبيعها| تفاصيل

موعد أذان المغرب في رمضان بالدقهلية

غدا.. احتفالية التميز بقاعة المؤتمرات بـ جامعة المنصورة

دورات رمضانية بتقنية الـ VAR..الشباب والرياضة بالدقهلية تبهر العالم

محافظ الدقهلية: لجنة لمراجعة الصرف بالمنطقة الصناعية وتحديد أكثر المصانع إضرارا بالبيئة

FB_IMG_1679940264588
FB_IMG_1679940264588
FB_IMG_1679940260137
FB_IMG_1679940260137
FB_IMG_1679940256082
FB_IMG_1679940256082
FB_IMG_1679940253580
FB_IMG_1679940253580

FB_IMG_1679940245305
FB_IMG_1679940245305
FB_IMG_1679940242817
FB_IMG_1679940242817
FB_IMG_1679940235428
FB_IMG_1679940235428
FB_IMG_1679940233534
FB_IMG_1679940233534
FB_IMG_1679940238082
FB_IMG_1679940238082
الدقهلية المجلس القومى للمرأة مطبخ قرى حياة كريمة المجلس القومى للمرأة بالدقهلية لس القومي للمرأة مشروع صغير مركز شربين جودة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

عملات جديدة.. إعلان عاجل من بوتين بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يجتمع باللجنة العليا للإستثمار لبحث ومناقشة عدد من الطلبات

محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعه 21 من لحوم إطعام الطعام

جامعة المنصورة تكرم الكليات والفرق الفائزة بجوائز التميز الحكومى الدورة الثالثة

محافظ الدقهلية: إحالة 106محاضر بمخالفات تموينية للنيابة العامة

صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 7 منشأت طبية مخالفة

حاميها حراميها.. عامل بمزرعة دواجن يخطط لسرقتها وبيعها| تفاصيل

موعد أذان المغرب في رمضان بالدقهلية

غدا.. احتفالية التميز بقاعة المؤتمرات بـ جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

المساجد عامرة بالمصلين.. إقبال كبير على صلاة التراويح في خامس أيام رمضان.. صور

يبتغون الفضل والرضوان.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

معدات ثقيلة وأدوية وإدارة منشآت.. تفاصيل إنشاء 5 مدارس دولية جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات

وفاة شقيق المطربة مروة نصر

قانوني يفجر مفاجأة: الحبس في دعاوى القائمة انتهى..والزوجة لن تشتكي إلا بعد الطلاق..تفاصيل

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج أدوية.. تناول هذا المشروب بعد الإفطار للهضم سريعا

بالأسماء| كل المدربين المرشحين لقيادة الزمالك.. من الأنسب ؟

إطلالات جريئة عرضت منة عرفة للانتقادات

انتبه عند تناول كوب كركديه مثلج بعد الفطار..النتيجة ستدهشك

فيديو

واخدة حقن عشان تبيضي.. سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة برد عنيف

الفلك يحسم حقيقة خطأ توقيت صلاة الفجر بمصر والدول العربية

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

اتظلمت ومستحيل أمثل مع غادة عبد الرازق .. تصريحات صادمة لـ مي عمر في حبر سري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ