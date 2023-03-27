مطبخ المصرية.. برنامج تدريبى للسيدات بقرى حياة كريمة بالدقهلية

نفذ المجلس القومي للمرأة بالدقهلية برئاسة الدكتورة امينه ابراهيم شلبى مقررة الفرع ، اليوم الاثنين ، برنامجا تدريبيا يهدف الى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبري واعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير.

وذلك تحت عنوان " مطبخ المصرية" بقري حياة كريمة و استهدف "مطبخ المصرية" قريه العياديه مركز شربين بإجمالي عدد (٣٠) مستهدفة .

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

تتلقى السيدات تدريبا على يد احد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط و طلب واعداد و تجهيز الاغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ .

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