عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصى بغلق 7 منشأت طبية مخالفة

حملات تفتيش
حملات تفتيش

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي،  على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، ومرت على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 114 منشأة طبية، تشمل 72عيادة خاصة، و23 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 6 مراكز غير مرخصة.

وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ7 منشأت  مخالفة، وإعادة فتح منشأة واحدة فقط  فضلاً عن فحص 3 شكاوى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

IMG-20230327-WA0028
IMG-20230327-WA0028
IMG-20230327-WA0029
IMG-20230327-WA0029
IMG-20230327-WA0027
IMG-20230327-WA0027
IMG-20230327-WA0025
IMG-20230327-WA0025
الدقهلية وزارة الصحة القيادة السياسية المنشأت الطبية العلاج الحر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

الفراخ بـ 60 جنيها والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

تراجع الدولار.. مفاجأة سارة تنتظر الجنيه بعد إفلاس أشهر بنوك أمريكا

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: لجنة لمراجعة الصرف بالمنطقة الصناعية وتحديد أكثر المصانع إضرارا بالبيئة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

عقوبات على لاعبي الزمالك عقب الخروج من كأس الرابطة

التضامن أمام مجلس الشيوخ: لدينا 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية

طارق الملا: شركات البترول فى مقدمة القطاعات الجاذبة بالبورصة المصرية

رئيس مجلس الشيوخ يحيل ملف مشكلات قادرون باختلاف للجان المختصة

تحويشة 5 شهور.. أطفال يتبرعون بمدخرات حصالاتهم بمبلغ 11 ألف جنيه لمساعدة المحتاجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة بريطانية: رؤية الأغنام تقلل التوتر وتسعد الطلاب والموظفين بالمدن

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

كامل العدد يتصدر والهرشة والمداح يلاحقونه.. تعرف على نسب مشاهدة الأعمال

حدث نادر.. 5 كواكب مرئية للعين في السماء خلال ساعات.. تفاصيل

فيديو

ارتفاع الحرارة.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القادمة

تراجع حذر في أسعار الذهب اليوم الاثنين .. واستقرار الدولار

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ