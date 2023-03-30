أخبار التكنولوجيا| قادة التكنولوجيا يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي.. واحم حسابك على واتساب بهذه الإعدادات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف Galaxy S21 FE من أفضل هواتف سامسونج الرائدة بسعر مناسب، حيث خصصته شركة سامسونج ليكون نسخة أرخص من هواتفها الرائدة Galaxy S21 ، كما أنه أحدث هاتف تم إطلاقه من قبل الشركة من فئة FE المخصصة للهواتف الشبابية الرائدة .



يتعرض مستخدمو واتساب لعدد كبير من المواقف المختلفة على التطبيق، ويكون أسوأها على الإطلاق التعرض للمضايقة أو للاختراق كما أن عمليات الاختراق في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير على التطبيق، حيث يجب على المستخدمين أخذ الاحتياط دائما وتأمين حساباتهم.



دعا عدد كبير من قادة التكنولوجيا من بينهم رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك إلى التوقف مؤقتًا في سباق الذكاء الاصطناعي؛ كونه أصبح خارجا عن السيطرة.



مع بداية شهر رمضان الكريم يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للالتزام بتكثيف العبادات والصلوات والذكر، ولكن غالبا ما يحتاج الكثيرون منا إلى المساعدة لتنظيم الوقت للقيام بهذه العبادات على مدار الشهر الفضيل.



استطاعت سلسلة هواتف Redmi Note تحقيق مبيعات هائلة لشركة شاومي الصينية، حيث تجاوزت المبيعات العالمية للسلسلة أكثر من 300 مليون وحدة حتى الآن، كما كانت واحدة من أكثر مجموعات الهواتف الذكية مبيعًا في جميع أنحاء العالم.



كشفت تقارير السعر والمواصفات الكاملة وكذلك موعد إطلاق هواتف الألعاب الرائدة ROG Phone 7 والمرشحة ضمن أفضل هواتف الألعاب في 2023 ، حيث تتميز بقدرات قياسية في الأداء والشاشة بالإضافة إلى بطارية عملاقة.



تشتد المنافسة في سوق الهواتف الذكية بين مختلف الشركات، وتحاول كل علامة تجارية أن تقدم أحدث تقنيات لجذب شريحة واسعة من الجمهور، ولكن رغم كل هذا الزخم تظل شركة آبل محتفظة بمكانة فريدة لها لا يطالها أي منافس حتى سامسونج، السبب الأساسي في احتلالها المركز الأول هو قدرتها على تقديم كل جديد لم يطرح من قبل في أي هاتف.



تقدم شركة "هونر" جوالها الذكي الجديد X9a 5G من الفئة متوسطة المدى بشكل وتصميم ومواصفات تشعر معه بأنك بين يديك جوال فلاج شيب رائد، مع حواف منحنية وحلقة دائرية للكاميرات الخلفية، وشاشة أموليد ومعالج قوى من كوالكوم، هذا المزيج الفريد يجعله ضمن أفضل الهواتف متوسطة المدى.