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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| قادة التكنولوجيا يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي.. واحم حسابك على واتساب بهذه الإعدادات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اعرف سعر أفضل هاتف شبابي رائد من سامسونج في السوق المصري


يعد هاتف Galaxy S21 FE من أفضل هواتف سامسونج الرائدة بسعر مناسب، حيث خصصته شركة سامسونج ليكون نسخة أرخص من هواتفها الرائدة Galaxy S21 ، كما أنه أحدث هاتف تم إطلاقه من قبل الشركة من فئة FE  المخصصة للهواتف الشبابية الرائدة .

 

فعلها فورا .. احم حسابك على واتساب بهذه الإعدادات


يتعرض مستخدمو واتساب لعدد كبير من المواقف المختلفة على التطبيق، ويكون أسوأها على الإطلاق التعرض للمضايقة أو للاختراق كما أن عمليات الاختراق في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير على التطبيق، حيث يجب على المستخدمين أخذ الاحتياط دائما وتأمين حساباتهم.

 

إيلون ماسك وقادة التكنولوجيا يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بوقف سباق الذكاء الاصطناعي


دعا عدد كبير من قادة التكنولوجيا من بينهم رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك إلى التوقف مؤقتًا في سباق الذكاء الاصطناعي؛ كونه أصبح خارجا عن السيطرة.  

 

دليل رحلتك الروحية في رمضان .. أفضل تطبيقات يمكنك استخدامها


مع بداية شهر رمضان الكريم يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للالتزام بتكثيف العبادات والصلوات والذكر، ولكن غالبا ما يحتاج الكثيرون منا إلى المساعدة لتنظيم الوقت للقيام بهذه العبادات على مدار الشهر الفضيل.

 

شاومي تحقق مبيعات هائلة بسبب Redmi Note .. وهذا الهاتف هو الأفضل


استطاعت سلسلة هواتف Redmi Note تحقيق مبيعات هائلة لشركة شاومي الصينية، حيث تجاوزت المبيعات العالمية للسلسلة أكثر من 300 مليون وحدة حتى الآن، كما كانت واحدة من أكثر مجموعات الهواتف الذكية مبيعًا في جميع أنحاء العالم.

 

تسريبات تكشف السعر والمواصفات الكاملة لوحش الألعاب ROG Phone 7


كشفت تقارير السعر والمواصفات الكاملة وكذلك موعد إطلاق هواتف الألعاب الرائدة ROG Phone 7 والمرشحة ضمن أفضل هواتف الألعاب في 2023 ، حيث تتميز بقدرات قياسية في الأداء والشاشة بالإضافة إلى بطارية عملاقة.

 

ضربة جديدة لـ هواتف أندرويد..آبل تستخدم أقوى معالج في العالم مع iPhone 15


تشتد المنافسة في سوق الهواتف الذكية بين مختلف الشركات، وتحاول كل علامة تجارية أن تقدم أحدث تقنيات لجذب شريحة واسعة من الجمهور، ولكن رغم كل هذا الزخم تظل شركة  آبل  محتفظة بمكانة فريدة لها لا يطالها أي منافس حتى سامسونج، السبب الأساسي في احتلالها المركز الأول هو قدرتها على تقديم كل جديد لم يطرح من قبل في أي هاتف.

 

تصميم وإمكانيات رائدة.. سعر جوال Honor X9a في الإمارات


تقدم شركة "هونر" جوالها الذكي الجديد X9a 5G من الفئة متوسطة المدى بشكل وتصميم ومواصفات تشعر معه بأنك بين يديك جوال فلاج شيب رائد، مع حواف منحنية وحلقة دائرية للكاميرات الخلفية، وشاشة أموليد ومعالج قوى من كوالكوم، هذا المزيج الفريد يجعله ضمن أفضل الهواتف متوسطة المدى.

 

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