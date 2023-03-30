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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر أفضل هاتف شبابي رائد من سامسونج في السوق المصري

اعرف سعر أفضل هاتف
اعرف سعر أفضل هاتف شبابي رائد من سامسونج في السوق المصري

يعد هاتف Galaxy S21 FE من أفضل هواتف سامسونج الرائدة بسعر مناسب، حيث خصصته شركة سامسونج ليكون نسخة أرخص من هواتفها الرائدة Galaxy S21 ، كما أنه أحدث هاتف تم إطلاقه من قبل الشركة من فئة FE  المخصصة للهواتف الشبابية الرائدة . 

وتم اختيار هاتف Galaxy S21 FE أكثر من مرة كأفضل هاتف رائد بسعر مناسب في جميع هواتف الأندرويد ، حيث يتمتع بأداء كبير وقدرات شاشة وكاميرا ممتازة مع بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، وفيما يلي نرصد مواصفاته وسعره في السوق المصري.   

وجاء هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus .

 

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو.   

 

ويحتوى هاتف سامسونج  Galaxy S21 FEعلى بطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي. 

 

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت.

 

ويتوفر هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE في السوق المصري من سعر حوالي 16 ألف و 111 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة ، وأيضا يختلف حسب المتجر. 

سعر هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE

 

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