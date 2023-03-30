عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف السعر والمواصفات الكاملة لوحش الألعاب ROG Phone 7

هواتف Asus ROG Phone
هواتف Asus ROG Phone 7

كشفت تقارير السعر والمواصفات الكاملة وكذلك موعد إطلاق هواتف الألعاب الرائدة ROG Phone 7 والمرشحة ضمن أفضل هواتف الألعاب في 2023 ، حيث تتميز بقدرات قياسية في الأداء والشاشة بالإضافة إلى بطارية عملاقة. 

وبحسب موقع  Gizmochina فإن شركة ASUS ستطلق الهواتف بحلول 13 أبريل المقبل، حيث ستحتوي السلسلة على 3 هواتف هي : ROG Phone 7 للنسخة الأساسية، و ROG Phone 7D و ROG Phone 7 Ultimate للنسخ المميزة ، حيث تم اعتماد الهواتف بالفعل من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقها. 

وستأتي هواتف Asus ROG Phone 7 بشاشة من نوع E4 AMOLED ، قياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، تدعم معدلات تحديث متغيرة تدعم حتى 165 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية بطبقة قوية من زجاج Gorilla Glass Victus، مع تصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار. 

وستقدم هواتف Asus ROG Phone 7 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بمستشعر Sony IMX766 ودقة 50 ميجابكسل مع كاميرا بعدسة عريضة دقة 13 ميجابكسل وكاميرا للماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

وستحتوي هواتف Asus ROG Phone 7 على بطارية أطلق عليها "بطارية الوحش" سعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويحتوي الجهاز على منفذي شحن من نوع USB-C، مع نظام التشغيل Android 13 OS .  

 وستعمل هواتف Asus ROG Phone 7 بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الجيل الثاني ، من شركة كوالكوم ، والتي تعد من أفضل المعالجات الحالية، مع بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل لـ  16  جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت، من نوع UFS 4.0 . 

ومن المتوقع أن تتوفر هواتف Asus ROG Phone 7 بسعر يبدأ من حوالي 580 دولارًا أمريكيًا في الأسواق العالمية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

ترشيحاتنا

روسيا : مقتل أكثر من 535 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام المدفعية الأمريكي بكييف

طرح شهادات بنكية جديدة بفائدة أعلى بعد الـ 18% .. خبير يوضح

تسجيل أول حالة إصابة لـ إنسان بأنفلونزا الطيور في تشيلي

اختل توازنها.. انتشال جثة سيدة سقطت في البحر اليوسفي بأبوقرقاص

"الله وكيل" جملة أحمد العوضي الشهيرة.. غير متعلقة بمحافظة معينة|فيديو

نشرة الحوادث|دجال ينتهك جسد قاصر أمام والدها قرباناً للجن وهايدي: حماتي شيطان.. ومأساة ملكة جمال الوراق.. وعامل قنا سلب طالبة ثانوي أعز ما تملك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور رمضان.. فول بالجبنة مع بطاطس بالتحبيشة

انتبه.. أطعمة يجب الابتعاد عنها فى رمضان

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على كوب تمر هندى؟

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ