تسريبات تكشف السعر والمواصفات الكاملة لوحش الألعاب ROG Phone 7

كشفت تقارير السعر والمواصفات الكاملة وكذلك موعد إطلاق هواتف الألعاب الرائدة ROG Phone 7 والمرشحة ضمن أفضل هواتف الألعاب في 2023 ، حيث تتميز بقدرات قياسية في الأداء والشاشة بالإضافة إلى بطارية عملاقة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة ASUS ستطلق الهواتف بحلول 13 أبريل المقبل، حيث ستحتوي السلسلة على 3 هواتف هي : ROG Phone 7 للنسخة الأساسية، و ROG Phone 7D و ROG Phone 7 Ultimate للنسخ المميزة ، حيث تم اعتماد الهواتف بالفعل من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقها.

وستأتي هواتف Asus ROG Phone 7 بشاشة من نوع E4 AMOLED ، قياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، تدعم معدلات تحديث متغيرة تدعم حتى 165 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية بطبقة قوية من زجاج Gorilla Glass Victus، مع تصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.

وستقدم هواتف Asus ROG Phone 7 كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بمستشعر Sony IMX766 ودقة 50 ميجابكسل مع كاميرا بعدسة عريضة دقة 13 ميجابكسل وكاميرا للماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وستحتوي هواتف Asus ROG Phone 7 على بطارية أطلق عليها "بطارية الوحش" سعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويحتوي الجهاز على منفذي شحن من نوع USB-C، مع نظام التشغيل Android 13 OS .

وستعمل هواتف Asus ROG Phone 7 بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الجيل الثاني ، من شركة كوالكوم ، والتي تعد من أفضل المعالجات الحالية، مع بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل لـ 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت، من نوع UFS 4.0 .

ومن المتوقع أن تتوفر هواتف Asus ROG Phone 7 بسعر يبدأ من حوالي 580 دولارًا أمريكيًا في الأسواق العالمية.