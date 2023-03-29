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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصميم وإمكانيات رائدة.. سعر جوال Honor X9a في الإمارات

Honor X9a
Honor X9a

تقدم شركة "هونر" جوالها الذكي الجديد X9a 5G من الفئة متوسطة المدى بشكل وتصميم ومواصفات تشعر معه بأنك بين يديك جوال فلاج شيب رائد، مع حواف منحنية وحلقة دائرية للكاميرات الخلفية، وشاشة أموليد ومعالج قوى من كوالكوم، هذا المزيج الفريد يجعله ضمن أفضل الهواتف متوسطة المدى.

يتوفر جوال  هونر  X9a الداعم لشبكات الجيل الخامس في متاجر التجزئة بالإمارات بسعر 1299 دينار، مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز.

Honor X9a

مواصفات Honor X9a

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.67 بوصة، داعمة لمليار لون وبمعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع 800 شمعة لكل متر مربع، مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، وكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 89.9%.

يتم تشغيل الجوال بواسطة معالج من كوالكوم، شريحة SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 619 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت روم ولا يدعم كارت ميموري خارجي.

يحزم الجوال بطارية لا يمكن إزالتها سعة 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم Magic UI 6.1، ويزن 175 جم، مع أبعاد طول 161.6 مم وعرض 73.9 مم وسمك 7.9 مم.

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يأتي جوال  هونر  بإعداد كاميرات ثلاثي في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 ومستشعر فائق الاتساع f/2.2 بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر ماكرو فتحة عدسة  f/2.4 بدقة 2 ميجابيكسل، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.5، وفلاش ليد مع تصوير بانورامي وتقنية HDR.

Honor X9a

يدعم الجهاز اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.1, A2DP, LE, aptX HD ونظام تحديد المواقع الجغرافية GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS.

جوال الامارات Honor HONOR X9a هونر شبكات الجيل الخامس دينار كوالكوم

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