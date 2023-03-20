هونر تطلق رسميا هاتف Honor 70 Lite 5G.. اعرف المواصفات

أطلقت شركة "هونر" الصينية، هاتفها الذكي الجديد من الفئة الاقتصادية الموفرة في الميزانية Honor 70 Lite الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G في الأسواق العالمية، وعلى الرغم من أنه ميسور التكلفة إلا أنه يأتي بميزات وإمكانيات رائعة بالنسبة لفئته السعرية، أبرزها سعة البطارية الكبيرة والكاميرا الرئيسية عالية الجودة والشاشة الـ TFT LCD.

يتوفر هاتف هونر 70 Lite في ألوان الفضي والأزرق والأسود ويباع بسعر 199 جنيه استرليني في المملكة المتحدة ويأتي في إصدار واحد يقدم ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم.

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل تفاصيل جهاز هونر 70 Lite الجديد موديل 2023.

مواصفات Honor 70 Lite

يأتي مع شاشة عرض TFT LCD حجم 6.5 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز، دقة وضوح 720x1600 بيكسل مع كثافة بيكسلات 270 نقطة لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 83.0%، بنظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم Magic UI 6.1.

Honor 70 Lite

يتم تشغيل هاتف هونر 70 Lite من خلال معالج وحدة مركزية من كوالكوم، شريحة SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G بدقة تصنيع 8 نانو، ثماني النوى ، بتردد ميقاتي 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالج رسوميات Adreno 619 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام و مساحة تخزين أساسية 128 جيجابايت روم.

يحزم هاتف هونر الجديد بطارية لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 22.5 وات، كما أن الوزن الإجمالي للهاتف 194 جم، مع أبعاد طول 163.7 مم وعرض 75.1 مم وسمك 8.7مم.

يأتي الهاتف الجديد من "هونر" بإعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وكاميرا ثانية ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة.

يدعم هاتف هونر 70 Lite اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.1, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS كما يأتي بمستشعر بصمات الأصابع في الجانب بجوار زر التشغيل مع مستشعر تقارب وتسارع.