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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

المنافس الأقوى لـ iPhone.. موبايل الفلاجشيب الجديد لـ Honor متاح للشراء.. من هنا

المنافس الأقوى ل
المنافس الأقوى ل iPhone..موبايل الفلاجشيب الجديد لـ Honor مت

يعد هاتف Honor Magic 5 Ultimate ، أحدث هاتف ذكي من شركة هونر الصينية الرائدة متوفر الآن للشراء على Giztop.  يمكن شراء الهاتف الرئيسي الذي يأتي باللون الأسود والبرتقالي مقابل 1299 دولارًا، من خلال موقع Giztop الأجنبي.

 

ويرجى ملاحظة أن هذا الهاتف هو إصدار صيني ولا يدعم خدمة Google للجوال أو متجر Google Play.

 

مواصفات هاتف Honor Magic 5 Ultimate

 

يعمل هاتف Honor Magic 5 Ultimate بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.


يحتوي هاتف Honor Magic 5 Ultimate على شاشة بقياس 6.81 بوصة بدقة عرض 1312 × 2848 بكسل من نوع LTPO OLED بمعدل تحديث قابل للتكيف يبلغ 120 هرتز.

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ويقدم هاتف Honor Magic 5 Ultimate كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابكسل - وحدة بعرض 23 مليمتر f / 1.6 مع مستشعر مخصص 1 / 1.12 بوصة ، وزوم 90 مليمتر 3.5x ، و13 مم لكاميرا ultrawide مع ضبط تلقائي للصورة وإمكانيات الماكرو. بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أعرض من المعتاد بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر عمق.

 

ويحتوي هاتف Honor Magic 5 Ultimate على بطارية بسعة 5450 مللي أمبير مع شحن بقوة 66 وات.

Honor Honor Magic 5 Ultimate Giztop Google Play هونر

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