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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تحقق مبيعات هائلة بسبب Redmi Note .. وهذا الهاتف هو الأفضل

شاومي تحقق مبيعات
شاومي تحقق مبيعات هائلة بسبب Redmi Note

استطاعت سلسلة هواتف Redmi Note تحقيق مبيعات هائلة لشركة شاومي الصينية، حيث تجاوزت المبيعات العالمية للسلسلة أكثر من 300 مليون وحدة حتى الآن، كما كانت واحدة من أكثر مجموعات الهواتف الذكية مبيعًا في جميع أنحاء العالم.

وكشفت شركة شاومي في حدث إطلاق هاتف Redmi Note 12 Turbo أن مبيعات سلسلة هواتف  Redmi Note تجاوزت 320 مليون وحدة على مستوى العالم، حيث تعتبر السلسلة مخصصة للفئة المتوسطة والشبابية. 

وحتى شهر ديسمبر الماضي، تمكنت شاومي من بيع 300 مليون وحدة من سلسلة هواتف  Redmi Note ، وظلت استمرت المبيعات في صعود حتى استطاعت الشركة من بيع 20 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة الماضية.     

وقالت شاومي إن هاتفهاRedmi Note 11 كان أحد أفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وفقًا لـ Canalys ، تم بيع 18 مليون وحدة من Redmi Note 11 العام الماضي. 

وعلى الرغم من أن رقم المبيعات يبدو مرتفعًا ، إلا أن إجمالي الشحنات قد انخفض منذ الأرباع القليلة الماضية، حيث باعت شاومي أكثر من 40 مليون وحدة من هواتف  Redmi Notes في 5 أشهر فقط في عام 2021.

وعلى عكس السنوات السابقة ، تبيع شاومي في الوقت الحالي مجموعة متنوعة من الأجهزة المنتشرة عبر قطاعات أسعار مختلفة ضمن سلسلة Redmi Note. ومع ذلك ، ولكنها لم تتمكن من اللحاق بسجلات مبيعاتها السابقة، بحسب Gizmochina . 

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