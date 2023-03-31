الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة ومنه فضالي تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للاختطاف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أسوأ يوم في حياتي.. منة فضالي تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للاختطاف

قالت الفنانة منه فضالي إن اختطافها كان هدفه سرقة العربية وكان ذلك في يوم تولي محمد مرسي حكم مصر وكان هناك انفلات أمني هذا الوقت، قائلة: "أنا اختطفت من المول وأنا بركب عربيتي انتي متخيلة اتخطف من قلب المول".

خبيرة مناخ: مصر في طريقها لتصبح بلدا رائدا اقتصاديا وثقافيا

نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية، كتبت الفرنسية المتخصصة في التغيرات المناخية ميشيل صبان التي زارت مصر مؤخرا ضمن وفد فرنسي، كتبت مقالا استعرضت فيه جوانب عدة من زيارتها لمصر.

4 فصول في اليوم| الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس الساعات القادمة.. وتقدم تحذيرات عاجلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى نهارًا ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل على الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

في ذكرى وفاته| عبدالحليم حافظ حالة فنية كبيرة وقائد مرحلة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا عن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بمناسبة مرور 46 عاما على رحيله، بعنوان "جسد يرقد وسيرة لا تموت سيرة".

نيللي كريم: القبول والموهبة هما همزتي الوصل بين الفنان والجمهور

ردت الفنانة نيللي كريم، على سؤال "متى ستعتزل نيللي كريم؟" قائلة "أنا بحب الفن والشغل جدا، وقت الضغوط أكيد بتعب ممكن ما أمثلش لكن هعمل حاجة تانية ليها علاقة بالفن".

منة فضالي: ياسمين صبري موديل حلوة بس ممثلة ضعيفة ولازم تشتغل على نفسها

قالت الفنانة منه فضالي إن ياسمين صبري سيدة جميلة وشيك لكن ممثلة ضعيفة والتمثيل عايز موهبة ولو معنديش موهبة ممكن أدرسه و هذا ليس عيبا.

مادلين طبر: والدي كان سي السيد في البيت.. وتعلمت منه تحمل المسئولية

استرجعت الفنانة مادلين طبر، العديد من الذكريات في حياتها، مشيرة إلى أنها عاشت طفولة كلها شقاء وتعب لأنها تكبر أشقائها فكانت بمثابة الأم لهم، فلم تكن حياتها سهلة، وكنت متفوقة دراسيا ودائما تحصد المركز الأول.

10 آلاف جنيه لأم ناهد لمساعدتها من برنامج واحد من الناس

التقي الإعلامي عمرو الليثي بسيدة تدعى "أم ناهد" عمرها 57 عاما، أثناء جلوسها في كشك بقالة وهي سيدة أرملة وظروفها المادية صعبة خاصة بعد وفاة زوجها.

نيللي كريم: خلافي مع زينة شائعات وأعشق المخرجة كاملة أبو ذكرى



علقت الفنانة نيللي كريم، على الأخبار المنتشرة بخصوص خلافها مع الفنانة زينة، مؤكدة أن هذه الأخبار كاذبة وغير صحيحة، وليس هناك أي خلاف بينها وبين الفنان زينة، كما أن علاقتها في المسلسل الذي وقع عليه الحديث كان به بعض المشاكل كدراما وليس في الواقع.

تامر أمين: أنا "نمبر 2".. ومفيش إعلامي في مصر عنده الـ cv بتاعي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن بعض الإعلاميين تاريخهم وراءهم وليس أمامهم، مشددًا على أهمية العمل الإعلامي، مضيفًا:" بشتغل عشان أعمل تاريخ لنفسي".

جزمة الصعايدة فوق راسي.. تامر أمين: تصريحاتي عنهم ذلة لسان

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته السابقة عن أهل الصعيد والريف، وحقيقة سعيه إلى "التريند"، قائلًا: "مكنش فيها تريند خالص.. دي كانت ذلة لسان، واعتذرت 3 مرات، والناس عرفت صدق النوايا لدي".

نطقت الشهادتين.. رد فعل نسرين أمين على مقلب رامز جلال

تعرضت الفنانة نسرين أمين، لصدمة قوية خلال تواجدها ضيفة في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم الفنان رامز جلال.

سنانها كبيرة .. رامز يستقبل نسرين أمين بـ وصلة سخرية في نيفر إند

استقبل رامز جلال، الفنانة نسرين أمين، بمجرد وصولها بصحبة الإعلامية كارلا حداد بوصلة من السخرية.

الأرصاد تحذر للمواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدة أن انخفاض الحرارة يعد أمرا طبيعيا في هذا الوقت من العام، لأن فصل الربيع يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وترتفع بشكل كبير في اليوم الواحد والأسبوع الواحد، وهذا ما نشهده خلال هذه الأيام.