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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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4 فصول في اليوم| الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس الساعات القادمة.. وتقدم تحذيرات عاجلة

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى نهارًا ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل على الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 21 - 11

الإسكندرية 18 - 12

الإسماعيلية 22 - 13

الغردقة 24 - 15

المنيا  22 - 12

سوهاج 23 - 13

اسوان 28 - 16

معرضون لارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل مفاجئ

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس  فصل الربيع يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة، ويحمل أوجه الفصول الأربعة في نفس اليوم من انخفاض وارتفاع وأتربة وأمطار، وخلال هذه الفترة يشهد  حالة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى تأثرنا بمصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط  مع وجود منخفض جوي متعمق في درجات الجو العليا يؤدي لوجود سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بالبرودة مع نشاط للرياح سرعتها حوالي 40 كيلو مترا بالساعة. 

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم، الخميس، مقارنة بأمس، الأربعاء، لتسجل حوالي 21 درجة مئوية  نهارا بالقاهرة الكبرى والساحل الشمالي وفي الوجه البحري تقل درجات الحرارة عن 20 درجة، وفي جنوب الصعيد سيكون مائلا للدفئ ودرجات الحرارة ليلا ستظل  منخفضة حتى ساعات الصباح الباكر. 

وأوضحت أن البحر الأحمر والبحر المتوسط  بهما نشاط للرياح سرعتها 70 كيلو مترا في الساعة يؤدي لاضطراب حركة الصيد والملاحة البحرية، ومتوقع سقوط أمطار غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وأشارت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن سرعات الرياح ستعتدل  وسنتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على رفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بداية من الأسبوع القادم، لافتة إلى أننا معرضون لارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل مفاجئ حتى بداية شهر مايو، مشددة على ضرورة متابعة النشرة الجوية.

كتل هوائية قادمة من أوروبا

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ترتفع و تنخفض أكثر من مرة فى اليوم الواحد، وان البلاد تتعرض لكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وهناك تكاثر لـ السحب التى تشعر الجميع بانخفاض في درجات الحرارة.


وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتعرض لـ نشاط للرياح سرعته بين 30 لـ 40 كيلو بالساعة، وأن درجة الحرارة اليوم ستسجل 21 درجة.


وأوضحت أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، المطلة على البحر المتوسط، وأن الأمطار ستكون خفيفة، و الجو اليوم ربيعي.

وأشارت إلى أن الجو اليوم وغدًا سيكون متشابه، ولكن مع مطلع الأسبوع سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة سيكون بمنتصف الأسبوع.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة اليوم هيئة الأرصاد الجوية الاسكندرية

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