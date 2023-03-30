10 آلاف جنيه لأم ناهد لمساعدتها من برنامج واحد من الناس

التقي الإعلامي عمرو الليثي بسيدة تدعى "أم ناهد" عمرها 57 عاما، أثناء جلوسها في كشك بقالة وهي سيدة أرملة وظروفها المادية صعبة خاصة بعد وفاة زوجها.



وأكد عمر الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة “الحياة" ، أن هذا البرنامج هدفه الاساسي تقديم المساعدة للمواطنين غير القادرين خلال شهر رمضان.

وقالت السيدة أم ناهد، إن زوجها توفي منذ فترة كبيرة، وأنها قامت بتربية أولادها بمساعدة والدتها حتى تزوجوا، ولديها أحفاد ولكن ظروف أولادها صعبة.

وأضافت أم ناهد، أنها لا تتمني مبالغ مالية في البنك، ولكن تتمنى الستر والصحة ورضا ربنا فقط.



وقام الليثي في نهاية لقائه بالسيدة أم ناهد بإهدائها مبلغا مالياً قدرة 10 آلاف جنيه وسط سعادتها وفرحتها البالغة.