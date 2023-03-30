منة فضالي: ياسمين صبري موديل حلوة بس ممثلة ضعيفة ولازم تشتغل على نفسها

قالت الفنانة منه فضالي إن ياسمين صبري سيدة جميلة وشيك لكن ممثلة ضعيفة والتمثيل عايز موهبة ولو معنديش موهبة ممكن أدرسه و هذا ليس عيبا.

وتابعت منه فضالي خلال لقائها مع برنامج “VIP” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”، “من الممكن أن الواحد يكون لسه بيبدأ ومبيعرفش يمثل بس مينفعش اعمل دور بطولة” قائلة: "القماشة هتبقى واسعة على البني أدم ولو هي عايزة تمثل وتبقى نجمة ونمبر وان زي ما ياسمين صبري عايزة تبقى بطلة تشتغل على نفسها علشان محدش يعلق عليها".

ياسمين صبري موديل حلوة

واختتمت منه فضالي أنها لا تعرف كيف حصلت ياسمين صبري على أدوار البطولة لكنها سيدة جميلة وشيك وبتشرف مصر ووجه جميل وموديل حلوة جدا ولكنها ورغم ذلك قامت بعمل أداء جيد في مسلسل الأسطورة.