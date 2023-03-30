شاهد بكاء منه فضالي بشكل محزن جداً.. بسبب والدها |فيديو

تأثرت الفنانة منه فضالي وبكت على الهواء بسبب والدها وقالت إنها لم تشعر أبدا أن والدها كان يكن أي مشاعر لها قائلة: "أنا عمري ما حسيت أنه بيحبني أصلا"، برغم محاولتها في التقرب منه لكه لم يساعدها على ذلك.

وتابعت منه فضالي خلال برنامج "vip" المذاع عبر "فضائية هي"، أنه كان بعيدا عنها طوال الوقت قائبة: "ممكن يكون ده بسبب اني متربتش معاه وهو متعبش عليا"، وانها قامت بعمل اشياء كثيرة للتقرب منه لكن الموضوع كان صعب لأن المشاعر محدش بيعلمها لحد.

مفيش راجل بيحس بوجع ست



واختتمت منه فضالي ان مفيش راجل هيحس بوجع ست وأنها كانت في السعودية بسبب عملها في مسرحية ووالدها متواجد هناك فتواصلت معه للغداء معا وعندما التقت به لم تجد أي كلام وكانت تريد الذهاب قائلة: "كنت كل شوية اقوم ومش قاعدة معاه ومش لاقية كلام اقوله وكل شوية اقوله الأكل حلو عايز تاكل حاجة تانية".