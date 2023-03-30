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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة مناخ: مصر في طريقها لتصبح بلدا رائدا اقتصاديا وثقافيا

ميشيل صبان
ميشيل صبان

نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية، كتبت الفرنسية المتخصصة في التغيرات المناخية ميشيل صبان التي زارت مصر مؤخرا ضمن وفد فرنسي، كتبت مقالا استعرضت فيه جوانب عدة من زيارتها لمصر.

وقالت ميشيل صبان إن مصر جددت مدنها وأمنت حدودها واستثمرت في التقنيات المتقدمة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى السلطة في عام 2014 واصفة ما حدث بأنه حضارة مصرية جديدة مستوحاة من حضارتها الفرعونية القديمة وأشارت إلى أن مصر في طريقها لأن تصبح بلدا رائدا اقتصاديا وثقافيا.

 وأكدت أنا اجتماعها مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أتاح لها الفرصة لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز التناغم والتفاهم بين الأديان في اكثر المؤسسات الإسلامية احتراما في العالم.

 

 جهود مصر للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ

 

 وتحدثت ميشيل صبان عن لقائها مع البابا تواضروس الثاني مشيرة إلى أن اللقاء كان بمثابة لحظات أساسية لفهم صحيح الدين والثقافة المصرية.

 وعن لقائها برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قالت صبان التي تتولى كذلك رئاسة الصندوق الأخضر للنساء بفرنسا إنها تطرقت إلى عدد من القضايا كقضايا المناخ حيث اطلعت على جهود مصر للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

ميشيل صبان مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر أحمد الطيب المناخ البابا تواضروس

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