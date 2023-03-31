مصرع و إصابة 5 أفراد شرطة فى حادث تصادم بالبحيرة.. صور

لقي فرد شرطة مصرعه وأصيب 4 أخرين فى حادث تصادم سيارة شرطة مع نقل مقطورة على الطريق الصحراوى التابع لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق الصحراوى بنطاق مركز وادى النطرون .

حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع فرد أمن و إصابة 4 أخرين بإصابات و كدمات متفرقة بالجسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة و حرر محضر بالواقعة لكشف ملابسات الحادث .