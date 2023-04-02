التفاصيل الكاملة لأحدث شهادات بنك مصر.. خدمات

قرر بنك مصر اليوم، الأحد، إعادة اصدار شهادة "ابن مصر" لمدة ثلاث سنوات.

تصدر شهادة "ابن مصر"بعائد متناقص يبدأ من ‎ %22في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، ويتم صرف العائد بصورة شهرية.

كما قام بنك مصر برفع معدل العائد على شهادة "القمة" والتي تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنوياً طوال مدة الشهادة، ويتم صرف العائد بصورة شهرية.

وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر، والتي يصل عددها لأكثر من 5000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة، واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.