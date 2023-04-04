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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كامري 2023 في السعودية| صور

تويوتا كامري 2023
تويوتا كامري 2023

تتسابق علامات السيارات المختلفة داخل السعودية كل عام لتحقيق أعلى معدل مبيعات، وتوفير أفضل الموديلات التي تتنوع ما بين فئات السيارات السيدان، والـ SUV، والهاتشباك، والكروس أوفر، وتعد السيارات اليابانية أكثر العلامات التجارية انتشارا في السوق السعودي، وتتنافس على صدارة قائمة الأكثر مبيعا خلال عام 2022، وتصدرت تويوتا قائمة السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا في السعودية العام الماضي بمعدل مبيعات وصل إلى 198.088 سيارة، ومن أفضل سيارات الصانع الياباني في السعودية هي تويوتا كامري موديل 2023 .

سيارة تويوتا كامري موديل 2023

تويوتا توقف إنتاج كامري في اليابان بعد 43 عاما

سعر تويوتا كامري 2023 اليابانية في مصر| صور

محرك تويوتا كامري

تستمد سيارة تويوتا كامري موديل 2023 قوتها من محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 204 حصان، وعزم أقصى للدوران 243 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

سيارة تويوتا كامري موديل 2023

وتستخدم سيارة تويوتا كامري موديل 2023 محرك هايبرد مكون من 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي ينتج قوة 215 حصان، وعزم دوران 221 نيوتن /متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة E-CVT.

أو محرك 6 أسطوانات سعة 3500 سي سي ينتج قوة قدرها 297 حصان، وعزم دوران 356 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

سيارة تويوتا كامري موديل 2023

أسعار تويوتا كامري موديل 2023


الفئة الأولي LE STD سعرها 99.245 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية LE سعرها 102.925 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة  HEV LE سعرها 103.500 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة  GLE سعرها 112,335 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة  HEV GLE سعرها  114.770 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة  SE سعرها 117.760 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة  GLE-X سعرها 129.490 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة GLE-X HEV 40TH ANNIV سعرها 131.675 ألف ريال سعودي .

الفئة التاسعة  SE V6  سعرها 134.205 ألف ريال سعودي .

الفئة العاشرة  GRANDE 40TH ANNIV V6 سعرها 146.970 ألف ريال سعودي .

الفئة الحادية عشر GRANDE HEV 40TH ANNIV سعرها  147.545 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية عشر  LUMIERE HEV 40TH ANNIV سعرها  153.640 ألف ريال سعودي .

 

 

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