فرقة البحيرة للإنشاد الديني تحيي ليالي رمضان الفنية بشمال سيناء

أبدعت فرقة البحيرة للإنشاد الدينى الليلة على مسرح قصر ثقافة العريش، محافظة شمال سيناء ، بفقرات فنية متنوعة بقيادة المايسترو هشام علام، مدير الفرقة شريف بركات وحسن البنا، وذلك عقب عودة الحياة الي طبيعته بقرى ومدن شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء.

الغناء الجماعي :

حيث قدمت الفرقة ، فقرة للغناء الجماعى ، تلا ذلك فقرات اخرى مثل، فى هوا خير العباد . غناء جماعى مدلى فى حب النبى فرديات .،و المنشدة دينا عمر يا رايحين للنبى الغالى .، و المنشد اسلام قنديل بحبك واريدك . المنشد اسلام العطار مولاى انى ببابك .، و المنشدة اريج محمد المسك فاح . ، والمنشدة ريناد رضا القلب يعشق كل جميل .، و المنشدة ولاء شريف الرضا والنور . و المنشد اسامة علام لاجل النبى . ، والمنشد عبد الله سرحان رمضان جانا . ،والمنشد محمد كامل طالما اشكو غرامى ،والمنشد احمد فتح مدد يا نبى.





وتواصل فرع ثقافة شمال سيناء، تقديم استعراصات المسرح بقصر ثقافة العريش من الساعة الثامنة مساءا في إطارالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ضمن فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.