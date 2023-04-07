صرصار يدخل جسد سيدة هندوراسية من مكان صادم.. ماذا حدث؟

أصيب الأطباء بحالة من الذهول عندما اكتشفوا دخول صرصار “صرصور” إلى جسد سيدة من مكان غير متوقع في عاصمة دولة هندوراس، تيجوسيجالبا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الجمعة، فإن المريضة التي لم يكشف عن اسمها، شعرت بالتعب الشديد والتعرق والحكة.

وبعد ليلة، ذهبت السيدة الهندوراسية إلى المستشفي ليكتشف الأطباء في واقعة أولى ونادرة من نوعها وجود صرصار ميت في عضو السيدة الأنثوي.

صرصار

وقام ماركو كاليكس، طبيب أمراض النساء الذي اعتنى بالمريضة باستخراج الصراصار باستخدام المنظار، منوها: “لم يتضح كيف دخل الصرصور إلى جسد المرأة أو المدة التي قضاها به”.

ويعتبر دخول الحشرات إلى الأجسام خطيرا لأنها قد تخدش الأنسجة الحساسة، مثل المهبل أو الأذن مما يؤدي إلى حدوث عدوى علما بأن العلامات التحذيرية تشمل: الألم أو التورم في الموقع المصاب.

وتأتي هذه الواقعة بعد أن وجدت امرأة في مقاطعة دين بيان بـ فيتنام بعوضة استقرت داخل قناة أذنها عندما ذهبت إلى الطبيب تشكو من سماع أزيز بعوضة داخل أذنها.