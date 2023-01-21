لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

في حياة الجميع شخص ما يبغضونه كثيرًا، ولهذا السبب قدمت حديقة حيوانات في كندا فرصة للناس ليكونوا للتنفيس عن مشاعرهم بطريقة غير عادية.

مع اقتراب عيد الحب، أطلقت حديقة حيوانات Toronto Zoo Wildlife Conservancy حملة جديدة باسم الصرصور تمنح الناس فرصة لتسمية أي صرصور على اسم شخص ما.

وذلك مقابل مبلغ لا يقل عن 25 دولارًا، حيث ستسمح لك حديقة الحيوان بتسمية صرصور على اسم أي شخص يقوم تبغضه، والحصول على شهادة بذلك.

ولتسمية صرصور، يمكن للأشخاص الاتصال بالإنترنت واختيار "خصص تبرعك"، وحدد "تكريمًا لـ "فلان" باسمه.

بعد ذلك، سيحصل المتقدم على شهادة رقمية باسم الصرصور، ورسم رقمي قابل للمشاركة، وإيصال ضريبي خيري.

ومع ذلك، قالت حديقة حيوان تورنتو إن هناك حدودًا للتسمية، ولن يتم التسامح مع الكلام الذي يحض على الكراهية والألفاظ النابية.

https://twitter.com/TZWConservancy/status/1614412140667977729?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1614412140667977729%7Ctwgr%5E5ec0dfd17f3faebbb0ac6a53b9ee89f0e9432f0d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ndtv.com%2Foffbeat%2Fthis-canada-zoo-will-let-you-name-a-cockroach-after-your-ex-for-valentines-day-3705267