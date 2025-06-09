نائب الشيوخ يطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الدروس الخصوصية

أكد النائب خالد يوسف، عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات تمثل إساءة لمهنة التعليم، مشددًا على ضرورة محاسبة المخالفين.

وقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن من يسيء للمهنة ويستغل منصبه لتحقيق مكاسب مالية يجب أن يُحاسب، ولا تهاون مع من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية داخل الجامعات”.

اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على جودة التعليم، وتزيد من العبء المالي على الطلاب وأسرهم.

ودعا النائب خالد يوسف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على الجامعات، وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.