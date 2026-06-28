كندة علوش: بعد الأمومة أصبحت أكثر اهتمامًا بأسرتي من الفن

تحدّثت الفنانة كندة علوش عن تأثير الزواج والأمومة على حياتها الفنية، موضحة أنها أصبحت بعد الإنجاب أكثر اهتمامًا بأسرتها، وبشكل خاص بزوجها الفنان عمرو يوسف وأبنائها، مقارنة بانشغالها السابق بالعمل الفني.

وقالت كندة علوش خلال استضافتها في برنامج «On The Road» مع الإعلامي بلال العربي، إنها رغم ذلك تفصل تمامًا بين حياتها الشخصية ومهنتها، حيث تركز بشكل كامل في الشخصية التي تقدمها أثناء تصوير أي عمل فني.

وأضافت كندة ، أن الظهور المتكرر فى الفعاليات الفنية والمهرجانات لا يعني بالضرورة زيادة فرص العمل أو طلبها من قبل المنتجين، مشيرة إلى أن طبيعة الشهرة تحمل دائمًا جانبًا من الشائعات سواء كانت مرتبطة بالخلافات أو الحياة الشخصية.

كندة علوش: أنا فنانة بارت تايم وبمنح الأولوية لأسرتي

وتابعت كندة علوش أنها تتقبل طبيعة الجدل المصاحب للشهرة وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة نفسها “فنانة بارت تايم”، حيث تمنح الأولوية لأسرتها، ثم تعود للتركيز على عملها عند الانخراط في أي مشروع فني.