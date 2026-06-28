حال تسجيله في مرمى بنما .. هاري كين يصبح الهداف التاريخي لإنجلترا بالمونديال

يقترب مهاجم وقائد منتخب إنجلترا هاري كين من تحطيم رقم لينكر القياسي في بطولات كأس العالم، حينما يخوض مباراة الجولة الثالثة والأخيرة ضمن دور المجموعات ضد منتخب بنما.

وتواجه إنجلترا بنما صباح يوم غدٍ الأحد 28 يونيو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي لتأمين صدارته للمجموعة بتحقيق الفوز.

ويقترب كين من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه جاري لينكر وذلك حال تسجيله هدفًا أمام بنما وهو أمر يبدو مرجحًا بشكل كبير نظرًا للفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين.

وفي حال سجل كين هدفًا في مرمى بنما، سيرتفع رصيد أهدافه في بطولات كأس العالم إلى 11 هدفًا ليتخطى بذلك جاري لينكر الذي سجل 10 أهداف، ويصبح الهداف التاريخي لإنجلترا في بطولات كأس العالم.

وكانت نسخة روسيا 2018 أول مشاركة لكين في كأس العالم، ورغم خروج إنجلترا من نصف النهائي، فإنه توج بالحذاء الذهبي بعد تسجيله ستة أهداف، معادلًا إنجاز لينيكر ثم أضاف هدفين آخرين في مونديال قطر 2022 أمام السنغال وفرنسا.