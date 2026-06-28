ثنائية في 5 دقائق.. «بيلينجهام» و«كين» يمنحان إنجلترا الأفضلية بالشوط الثاني أمام بنما

فرض منتخب إنجلترا سيطرته على مجريات الشوط الثاني أمام منتخب بنما، بعدما نجح في تسجيل هدفين متتاليين خلال خمس دقائق، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وافتتح جود بيلينجهام التسجيل لـ"الأسود الثلاثة" في الدقيقة 62، قبل أن يضيف القائد هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليضع المنتخب الإنجليزي في موقف مريح خلال اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، بعدما عجز المنتخبان عن هز الشباك، قبل أن يكسر المنتخب الإنجليزي حالة الجمود مع انطلاق الشوط الثاني، مستغلًا تفوقه الهجومي لحسم الأفضلية بثنائية سريعة.