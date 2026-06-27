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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وفر فلوسك .. كيف تنقذ بوجيهات السيارة من التلف؟

بوجيهات السيارة
بوجيهات السيارة
عزة عاطف

تعتبر شمعات الاحتراق، المعروفة في صالات العرض ومراكز الصيانة باسم "البوجيهات"، بمثابة الشريان النابض لمحركات الاحتراق الداخلي؛ إذ إنها المسؤول الأول ماديًا عن إطلاق الشرارة الهندسية لتفجير خليط الوقود والهواء داخل الأسطوانات. 

ورغم صغر حجمها، إلا أن تلفها يتسبب في شلل لوجستي كامل لأداء السيارة، ويهدر الكفاءة الميكانيكية، ويرفع استهلاك الوقود بصورة تدميرية لميزانيتك لعام 2026 الحالي.

احذر خطورة الكربون الجاف والزيت على رأس الشمعة

يتسبب إهمال جودة الوقود أو تجاهل صيانة صمامات المحرك في تراكم طبقات كثيفة من الكربون الجاف والزيت على القطب المعدني للبوجيه. 

يعزل هذا التراكم الشرارة برمجيًا وميكانيكيًا، مما يؤدي إلى ظاهرة تفويت الاحتراق (Mis-firing). 

ولتجنب هذا التلف المكلف استثماريًا، احرص على استخدام منظفات دورة الوقود بانتظام، وفحص جوان غطاء الصمامات (الأولسيه) لتفكيك أي تسريب زيتي قد يصل إلى تجويف الشمعات ويفسد عملها فوريًا.

اضبط قياس الثغرة بدقة هندسية قبل التركيب

من الأخطاء الشائعة في مراكز الصيانة تركيب البوجيهات الجديدة مباشرة دون التحقق التوثيقي من مقاس الثغرة (Spark Plug Gap) بين القطبين. 

إن وجود ثغرة أوسع أو أضيق من المواصفات المصنعية القياسية يجهد الكويلات (ملفات الإشعال) ماديًا، ويؤدي إلى احتراق الشمعة مبكرًا. 

استخدم أداة القياس المعدنية المخصصة لضبط الثغرة بدقة تبعًا لكتيب السيارة، لتضمن حماية الأجزاء الكهربائية وتوفير مبيعاتك من قطع الغيار.

يتسبب الحماس الزائد أثناء استخدام مفتاح الربط في تلف أسنان رأس المحرك المصنوع من الألومنيوم أو كسر العازل الخزفي للبوجيه ماديًا. 

ينصح خبراء الهندسة الميكانيكية باستخدام مفتاح عزم الدوران (Torque Wrench) لربط الشمعات بالنيوتن المحدد من الشركة المصنعة، دون زيادة أو مبالغة جافة قد تؤدي إلى تسريب الضغط من غرفة الاحتراق وتراجع عزم السيارة على الطرقات.

يؤدي اندفاع المياه عالي الضغط نحو غطاء المحرك أثناء عمليات الغسيل العشوائية إلى تسرب الرطوبة والمياه داخل كابلات البوجيهات والملفات الذكية. 

هذا التلامس المائي يولد التماسًا كهربائيًا يمنع وصول التيار بكفاءة، مما يتسبب في تآكل الأقطاب ماديًا بفعل الصدأ. استبدل هذه الطريقة بالمسح الجاف واستخدام المنظفات الإلكترونية سريعة التطاير لحماية المنظومة اللوجستية للإشعال بنهاية عام 2026 الحالي.

أعطال بوجيهات السيارة بوجيهات NGK تلف شمعات الاحتراق غيار السيارات

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