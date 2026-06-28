الاتحاد النرويجي يُفاجئ الجميع: طن لحم خنزير يُرافق المنتخب إلى أمريكا

اتخذ الاتحاد النرويجي لكرة القدم قرارًا لافتًا قبل مشاركة المنتخب في البطولة المقامة بالولايات المتحدة، بعدما قرر شحن أكثر من 1000 كيلوجرام من لحم الخنزير لتوفير احتياجات اللاعبين الغذائية طوال فترة إقامتهم، في خطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والجماهير

مخاوف من جودة الطعام

وجاء هذا القرار نتيجة مخاوف مسؤولي الاتحاد من الاعتماد الكامل على الوجبات المتاحة داخل الولايات المتحدة، حيث فضّل الجهاز الإداري والطبي توفير أغذية اعتاد اللاعبون على تناولها خلال المعسكرات والمباريات، بما يضمن الحفاظ على النظام الغذائي المعتاد دون أي تغييرات قد تؤثر على الأداء البدني.

وأكدت التقارير أن الاتحاد النرويجي يرى أن استقرار النظام الغذائي يمثل عنصرًا مهمًا في تجهيز اللاعبين، خاصة خلال البطولات الكبرى التي تتطلب جاهزية بدنية وذهنية عالية، لذلك تم التخطيط مسبقًا لنقل كميات كبيرة من اللحوم لتلبية احتياجات المنتخب طوال فترة المنافسات.

الحفاظ على الروتين الغذائي

ويحرص المنتخب النرويجي على الالتزام ببرنامج غذائي دقيق يشرف عليه خبراء التغذية، حيث يتم إعداد الوجبات وفق معايير محددة تناسب احتياجات كل لاعب، وهو ما دفع الاتحاد إلى توفير المكونات الغذائية من داخل النرويج بدلاً من الاعتماد على مصادر أخرى.

ويرى مسؤولو المنتخب أن الحفاظ على الروتين الغذائي المعتاد يساعد اللاعبين على التركيز داخل الملعب، ويقلل من احتمالية التعرض لمشكلات صحية أو اضطرابات قد تنتج عن تغيير نوعية الطعام خلال البطولة.

خطوة تثير الجدل

وأثار القرار ردود فعل واسعة، إذ اعتبره البعض إجراءً احترافيًا يعكس اهتمام الاتحاد بأدق التفاصيل المتعلقة براحة اللاعبين، بينما رأى آخرون أنه قرار مبالغ فيه، خاصة مع توافر خيارات غذائية متنوعة في الولايات المتحدة.

ورغم الجدل، يؤكد الاتحاد النرويجي أن الهدف الأساسي هو توفير أفضل الظروف الممكنة للمنتخب، ومنح اللاعبين كل عوامل الاستقرار التي تساعدهم على تقديم أفضل مستوياتهم وتحقيق نتائج إيجابية