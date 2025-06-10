مستقبل وطن يقترح إطلاق اسم الشهيد خالد عبد العال على مدرسة بمسقط رأسه

توجه وفد من أمانة الدقهلية بحزب مستقبل وطن لقرية مبارك بمركز بني عبيد لتقديم واجب العزاء في الشهيد البطل محمد شوقي، وذلك بالنيابة عن رئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق و نائب رئيس الحزب النائب أحمد عبدالجواد .



وكان على رأس الوفد النائب اللواء جمال عبدالظاهر أمين المحافظة ورضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب بالدقهلية ود.أحمد عبيه أمين مساعد الحزب بالدقهلية والمحاسب السيد الحديدي أمين العلاقات العامة وقياداتنا الحزب بمركز بني عبيد ومركز دكرنس.

وصرح النائب اللواء جمال عبدالظاهر بأن الشهيد ضرب مثلا للشهامة والبطولة والفداء سيخلده التاريخ وتذكره الأجيال على مر العصور، ونعزي أنفسنا وأهل الدقهلية في مصابنا الجلل.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية للحزب بالدقهلية والتي قوامها تسعة وعشرون نائبًا تسمية مدرسة التعليم الأساسي بمسقط رأس الشهيد باسمه كأقل تقدير لروحه الطاهره وتخليدا لبطولته.