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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

374 مسجدا للاعتكاف في رمضان بالمنوفية.. تعرف عليهم

الاعتكاف في المساجد
الاعتكاف في المساجد

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية عن جاهزية 374 مسجدا للاعتكاف في رمضان بجميع مراكز المحافظة والمدن.

واكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل مديرية الاوقاف بالمنوفية، انه تم تحهيز المساجد علي مستوي المحافظة لاستقبال المصلين في أيام الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

واضاف أن الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله ووزارة الأوقاف حريصة علي احياء سنة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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وتابع أنه تم تجهيز 374 مسجدا في جميع مدن ومراكز المحافظة وتم نشر أسماءهم واسماء الائمة.

وأشار إلي أنه تم اصدار عدة تعليمات لالتزام بالاعتكاف ومنها: على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم، أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد, يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم، يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.
 

وأوضح أن هناك آلية المشاركة في الاعتكاف، انه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى - أيضا - أولوية التسجيل.

وينشر موقع صدي البلد اسماء المساجد في محافظة المنوفية والتي سيتم فيها الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان.

اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
اسماء مساجد الاعتكاف في المنوفية
قيام الليل محافظة المنوفية وزارة الأوقاف المنوفية شهر رمضان الكريم مديرية الأوقاف العشر الأواخر من شهر رمضان

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