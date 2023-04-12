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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود مكثفة لأعمال الرصف والتطوير بمراكز المنوفية

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال الرصف النهائية بطريق داير الناحية بجريس بطول (1300)م  تمهيدا للبدء في فرد الطبقة الأسفلتية النهائية وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كونه طريق حيوى وهام.

وأشار رئيس المدينة إلى التواجد الميدانى والتواصل مع الشركات المنفذة لأعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (11)  شارع للإنتهاء من ترفيق كافة الطرق المدرجة بالخطة لتسريع معدلات الآداء ونهو كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.

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وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف على استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ممشى مدينة منوف الجديد بطريق البطحة البحرية من أعمال الخرسانة المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء ، وتم التشديد بتكثيف  الجهود والإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة تمهيدا للبدء فى افتتاحه أمام المواطنين لخلق متنفس حيوى وإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة .

وفى مدينة بركة السبع ، تابع رئيس المدينة إستكمال قطع الفرمة بشارع ترعة البهجي صب  الطبقة الخرسانية  بالأرصفة الجانبية بشارع جمال عبد الناصر ، وكذا تغيير أعمدة الإنارة بشارع متفرع من شارع بورسعيد تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وذلك ضمن (7) شوارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال رصف شارع سراج الدين بدايةً من ماكينة سراج الدين وحتى زكريا نوح بطول ٤٠٠ متر ، بالإضافة إلى متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع شمس بطول  ١٥٠ متر والذى يربط شارعي كمال النجار وبورسعيد ، وكذا فرد طبقة السن بشارع الجمعية الزراعية بقرية بشتامي بنطاق الوحدة القروية بزاوية البقلي  بداية من كوبري بشتامي وحتى السكة الحديد مروراً بشارع المدارس وحتى الجمعية الزراعية  على اتجاهين بطول (2)كم.

وأوضحت رئيسة حى غرب شبين الكوم، أن العمل جارى على قدم وساق بأعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة بشاير الخير والمقامة على مساحة (1600) م2 ، فضلا عن متابعة إنشاء ممشي شبين الكوم الجديد بداية من منطقة معهد الكبد وحتي كوبري القاصد كمتنفس حضاري جديد للأهالي وتوفير فرص عمل جادة للشباب من أبناء المحافظة.

 فيما تابعت رئيسة الحى أعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية الجديد والمقام على مساحة  2945 م  بطاقة استيعابية (75)  معدة  وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية  ، و يضم مبني الحمله عدد (2) مبنى إدارى،  ومخازن ، ومغسلة،  ومشحمة سيارات ، ومصلي،  ودورات مياه ، وورشة سيارات ، 3 مظلات.

المنوفية حياة كريمة الخطة الاستثمارية الطرق والمحاور اعمال الرصف شبكات الطرق

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