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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سرقت آلاف القطع النقدية.. للمرة الثالثة إمرأة عجوز أمريكية تقتحم بنكا

صدى البلد

بقناع وجه أسود ونظارة شمسية سوداء وقفازات بلاستيكية، سرقت عجوز أمريكية بنكا في ولاية ميسوري من أجل سرقته.

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الصادم أن عملية السطو لم تكن السرقة الأولى التي تقوم بها العجوز البالغة من العمر 78 عاما حيث تعد هذه السرقة الثالثة، الأولى في كاليفورنيا سنة 1977، والثانية في كانساس سيتي عام 2020، وفقا لـ “بي بي سي”.

ذكرت وثائق المحكمة التي حصلت عليها  صحيفة “كانساس سيتي ستار” سرقت بوني جوتش التي قبض عليها رجال الشرطة على بعد أقل من أربعة كيلومترات من المصرف مبلغ سند قيمته 25 ألف دولار.

وقال تومي راي ،رئيس شرطة بليزانت هيل: “عندما اقترب منها الضباط لأول مرة، كانوا مرتبكين نوعا ما بسبب استبعادهم أن تكون عجوز وراء السرقة”.

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