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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3.. سحور أسرة مسلسل علاقة مشروعة

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.
 

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

احتفل صناع مسلسل “ علاقة مشروعة ” بنجاح العمل ، والذى عرض فى النصف الاول من شهر رمضان الكريم ، فى سحور ضم كل فريق العمل . 

وحضر السحور ابطال مسلسل علاقة مشروعة وهم ياسر جلال ، داليا مصطفي ، مي عمر ، مراد مكرم وبسنت شوقي وعدد أخر من الفنانين .

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

حلت النجمة لوسي ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن دورها في مسلسل المداح 3 , والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني . 

حيث استطاعت الفنانة القديرة لوسي ان تضيف الي مشوارها الفني الحافل واحد من أهم أدوارها ، وهو الامر الذي جعلها تخطف اشادات الجمهور ، والذي اثني علي أدائها وقدرتها علي تقديم شخصية جديدة بشكل مميز . 

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

حل الفنان محمد محي ضيف علي برنامج “ حبر سري ” ، والذي تقدمه الإعلامية اسما إبراهيم ، حيث أدلي بالعديد من التصريحات ، وفى السطور التالية نستعرض ابرز تصريحاته .

ويزو : ظهوري فى رمضان كريم 2 يشبه الفاكهة

كشفت الفنانة ويزو عن سعادتها بإنضمامها الى الجزء الثاني من مسلسل “ رمضان كريم ” ، والذى يتم عرضه حالياً .

وقالت ويزو فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعدت للغاية بإنضمامي للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم خاصة وان مسلسل ناجح وحقق شعبية كبيرة مع عرض الجزء الأول منه .

أحمد حاتم ضحية رامز جلال فى رامز نيفر إند .. اليوم

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

فى ذكري ميلاد خيرية أحمد.. أخفت مرضها وزوجها ممثل ومخرج شهير

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة خيرية أحمد ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية ، خاصة وانها اشتهرت بتقديم الادوار الكوميديا .

خيرية أحمد اسمها الحقيقي  "سمية أحمد إبراهيم"، وعرفت بخفة ظلها في أعمال عديدة بسينما الأبيض والأسود، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد، وتزوجت من المؤلف الدرامي والممثل يوسف عوف، وقد دخلت فى نوبة حزن شديد بعد وفاته .

قبل طرحها.. تعرف على أحداث الحلقة 24 من مسلسل تغيير جو


طرحت قناة mbc العراق، برومو الحلقة 24 من مسلسل تغيير جو، والذى تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني .

وكشف البرومو من الحلقة 24 من تغيير جو هروب عصام عمر من منة شلبي ، بعد ان واعدته بمنحه 10 آلاف دولار من أجل الحصول على شنطتها ، الا انه يجد اشخاص حوله فيقرر الهروب 

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