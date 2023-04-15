أخبار الفن.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3.. سحور أسرة مسلسل علاقة مشروعة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.



احتفل صناع مسلسل “ علاقة مشروعة ” بنجاح العمل ، والذى عرض فى النصف الاول من شهر رمضان الكريم ، فى سحور ضم كل فريق العمل .

وحضر السحور ابطال مسلسل علاقة مشروعة وهم ياسر جلال ، داليا مصطفي ، مي عمر ، مراد مكرم وبسنت شوقي وعدد أخر من الفنانين .

حلت النجمة لوسي ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن دورها في مسلسل المداح 3 , والذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

حيث استطاعت الفنانة القديرة لوسي ان تضيف الي مشوارها الفني الحافل واحد من أهم أدوارها ، وهو الامر الذي جعلها تخطف اشادات الجمهور ، والذي اثني علي أدائها وقدرتها علي تقديم شخصية جديدة بشكل مميز .

حل الفنان محمد محي ضيف علي برنامج “ حبر سري ” ، والذي تقدمه الإعلامية اسما إبراهيم ، حيث أدلي بالعديد من التصريحات ، وفى السطور التالية نستعرض ابرز تصريحاته .

كشفت الفنانة ويزو عن سعادتها بإنضمامها الى الجزء الثاني من مسلسل “ رمضان كريم ” ، والذى يتم عرضه حالياً .

وقالت ويزو فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعدت للغاية بإنضمامي للجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم خاصة وان مسلسل ناجح وحقق شعبية كبيرة مع عرض الجزء الأول منه .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة خيرية أحمد ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية ، خاصة وانها اشتهرت بتقديم الادوار الكوميديا .

خيرية أحمد اسمها الحقيقي "سمية أحمد إبراهيم"، وعرفت بخفة ظلها في أعمال عديدة بسينما الأبيض والأسود، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد، وتزوجت من المؤلف الدرامي والممثل يوسف عوف، وقد دخلت فى نوبة حزن شديد بعد وفاته .



طرحت قناة mbc العراق، برومو الحلقة 24 من مسلسل تغيير جو، والذى تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني .

وكشف البرومو من الحلقة 24 من تغيير جو هروب عصام عمر من منة شلبي ، بعد ان واعدته بمنحه 10 آلاف دولار من أجل الحصول على شنطتها ، الا انه يجد اشخاص حوله فيقرر الهروب